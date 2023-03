"C'est irréparable, inexcusable" confie l'auteur présumé du coup de poing mortel sur Enzo à Tarbes

Le mis en cause dans l'affaire Péridy demande à être remis en liberté. Le dossier est passé ce mardi matin à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Une audience qui survient un peu plus d'un an après les faits. Le 18 mars 2022, en marge d'une soirée alcoolisée à Tarbes dans le quartier de l'Arsenal, Enzo, un jeune de 18 ans a reçu un coup de poing et est décédé dans les jours qui ont suivi . L'auteur présumé à 20 ans, il est en détention provisoire depuis un an. Il aimerait être libéré en attendant son procès.

"Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à Enzo, à sa famille"

Assez rapidement, le détenu tremble. Il faut préciser que derrière lui se trouve la famille d'Enzo, et devant lui, les juges. Alors il s'est expliqué et a pleuré : "C'est irréparable, inexcusable, jamais je ne recommencerai quelque chose comme ça. [...] Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à Enzo, à sa famille. Je ne reconnais pas la personne que j'ai été ce soir-là, ce n'était pas moi. [...] J'ai décidé de me reprendre en main, je veux travailler pour commencer à payer, à réparer."

L'avocat général a plaidé pour que le mis en cause soit maintenu en détention provisoire, précisément à cause du risque de renouvellement lié à sa consommation d'alcool festive et aux problèmes de contrôle des pulsions. L'autre point évoqué est le trouble à l'ordre public. "C'est un dossier très particulier, ajoute l'avocat général. Le trouble perdure. Ce jeune homme s'est enfui, il avait peur des conséquences judiciaires de son geste volontaire."

L'avocat du mis en cause, Me Alexandre Martin, rappelle qu'il y a tout de même "une part de fatalité, si la chute avait été différente, on aurait pu être au tribunal correctionnel". Me Martin a insisté sur la gentillesse et la sensibilité de son client "rongé par les remords". L'avocat a demandé un contrôle judiciaire avec l'interdiction de sortir le soir, de fréquenter les établissements de nuit. La chambre de l'instruction doit rendre son arrêt sur la remise en liberté le 7 avril.