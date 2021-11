"C'est la double peine": les proches de Margaux, fauchée sur l'A63 à Mios, dénoncent les lenteurs de l'enquête

"Deux ans sans réponse". Derrière la banderole, une quarantaine de personnes s'est réunie pour rendre hommage à Margaux devant la cour d'assises du tribunal de Bordeaux, place de la République, dimanche 7 novembre. La jeune femme de 22 ans est décédée en octobre 2019, après avoir été fauchée en pleine nuit sur l'A63, au niveau de Mios. Une mobilisation moins importante que lors de la première marche blanche, en septembre 2020, mais plus symbolique. Cette fois, les amis et la famille de Margaux dénoncent les lenteurs de l'enquête, qui n'a pratiquement pas avancé depuis deux ans.

La faute, entre autres, à un procureur et un directeur d'enquête partis à la retraite en même temps, et à deux avocates qui se sont finalement séparées de leurs clients. "Au niveau de l'enquête, ça s'est aggravé en un an", déplore Corinne, la mère de Margaux. "Il n'y a plus personne dans ce dossier, rien n'avance. Nous n'avons même pas reçu le procès-verbal de l'accident. Moi, la mère de la victime ! C'est une double peine." La maman est venue avec une série de questions restées sans réponse : "Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel à témoins après le drame ? Pourquoi les trois voitures sont-elles sorties des scellés avant la fin de l'enquête ?"

Des pancartes ont été accrochées au portail de la cour d’assises de Bordeaux. © Radio France - Bastien Munch

Un deuil empêché

"Ce dossier semble freiner de tous les côtés, nous comptons sur le nouveau procureur pour reprendre le dossier en main avec plus de sérieux", réclame Corinne, qui va bientôt rencontrer son nouvel avocat. La famille et les amis de Margaux espèrent aussi que l'enquête tirera au clair le rôle de son ancien petit ami dans cet accident. C'est avec elle que la jeune femme était en voiture au moment du drame. Selon le témoignage du jeune homme, Margaux a quitté le véhicule victime d'une crevaison pour faire du stop le long de l'autoroute, après une violente dispute entre eux. C'est à ce moment-là qu'elle a été fauchée.

Les proches de Margaux espèrent que l’enquête avancera de nouveau avec la nomination d’un nouveau procureur. © Radio France - Bastien Munch

Cette enquête qui n'avance pas empêche aussi la famille de faire son deuil. "Ça pèse énormément sur les liens familiaux et ça apporte beaucoup de tension", avoue Marion, la grande soeur de Margaux. "Ce sont des centaines et des centaines de questions sur les dernières heures de Margaux, qu'on a énormément ressassées. On y pense tous les jours et on s'imagine le pire. Maintenant, on a besoin de réponses. On aimerait savoir comment elle est partie pour fermer cette page. Je ne suis même pas à la recherche d'un coupable, je veux seulement connaitre les derniers instants de la vie de ma soeur."