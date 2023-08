"C'est le chaos" : un mois après les émeutes, les commerçants de Grenoble toujours démunis suite aux pillages

Non, le 30 juin n'est toujours pas un lointain souvenir pour la majorité des commerçants grenoblois. Un mois après les pillages commis par une dizaine d'individus dans le centre-ville de Grenoble , suite à la mort de Nahel à Nanterre, les commerçants de l'agglomération ont repris le travail. Leurs boutiques ont encore les vitrines cassées, recouvertes par des planches de bois.

C'est le cas de Laurent Mazzone, patron du magasin de parfums "Première Avenue". "Un mois après, c'est toujours le chaos", soupire-t-il. "Ce 30 juin, ça a été un vrai traumatisme psychologique". Et ce ne sont pas les aides de l'Etat qui l'aideront à faire passer la pilule : le gouvernement va prendre en charge 20% des centaines de milliers d'euros de dégâts chiffrés pour son commerce d'après lui. Le commerçant regrette de devoir quasiment tout payer "après des années de travail".

20% des commerçants touchés à Grenoble n'ont pas rouvert

Même constat pour Laurie, patronne d'un salon de coiffure sur la place Vaucanson. En plus d'accuser une baisse d'activité de 20 à 25% chaque jour depuis que sa vitrine a été fissurée par une pierre, l'assurance tarde à donner des nouvelles : "C'est une catastrophe, les assurances ont du mal à nous payer, on doit régler la franchise, on doit faire des avances à tout le monde et la trésorerie en prend un sacré coup", énumère-t-elle. Laurie espère que sa vitrine sera réparée jeudi, autrement, elle devra patienter jusqu'au 28 août.

Malgré tous ces aléas, Laurie a pu rouvrir son commerce contrairement à d'autres confères et consœurs. D'après LabelVille, association de commerçants du centre-ville grenoblois, 2 négociants sur 10 touchés par les émeutes ont gardé leur rideau fermé. "Il y en a qui ont perdu tout leur stock", précise Emmanuel Lenoir, président de l'association. "Du stock qui n'est pas encore remboursé par l'assurance, c'est difficile d'aller en recommander, surtout pour les indépendants".

La boutique de chaussures "Foot Locker" a été une des principales cibles des pilleurs du 30 juin. © Radio France - Soisic Pellet

Le verdict de l'assurance, c'est aussi ce qui bloque chez "Hervé Pollini Optique". "L'expert doit encore passer, mais sans lui, on ne peut rien faire pour demander les aides de l'Etat", reconnaît amèrement Cyprien, directeur de la boutique depuis cinq ans. Pendant ce temps, les portants de lunettes ont été retirés par crainte de nouveaux pillages. Une précaution qui pèse sur le chiffre d'affaires du magasin, d'après Cyprien.

Une solidarité forte entre les commerçants

Dans tout ce marasme, Emmanuel, gérant d'un cabinet d'assurance rue de Sault, dont les trois vitrines ont été vandalisées, préfère retenir la solidarité entre commerçants : "Nous nous sommes tous téléphoné dans la nuit, de minuit à deux heures du matin pour faire le point sur les dégâts de la nuit", raconte-t-il.

Emmanuel Lenoir, président de LabelVille, veut lui aussi voir le positif, à savoir une réaction rapide des pouvoirs publics : "Il y a une une prise de conscience de tout le monde : institutionnel, consulaires...", rappelle-t-il. "Très vite, ils ont acté des aides. Par exemple la métro, avec l'aide aux vitrines cassées. Maintenant, pour les assureurs, oui c'est plus long car c'est au cas particulier".

