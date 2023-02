"C'est le Far West" : un patron de club à Argenton-sur-Creuse victime de menaces et de violences

La scène décrite par le gérant du club l'Ultime, en centre-ville d'Argenton, est violente : un groupe d'hommes qui s'en prend d'abord à l'agent de sécurité qui refuse de les laisser entrer, puis à des clients au sein de l'établissement. Cette scène s'est déroulée dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 février, vers 1h30 du matin.

Un mois plus tôt, le bar de nuit était victime de tirs dans la façade, en direction de la caméra de vidéosurveillance qui se trouve juste à côté de la porte d'entrée. Le gérant, Tiago Dos Santos, a porté plainte. Il dénonce également des menaces de mort. Selon lui, c'est le même groupe de personnes qui serait derrière ces menaces et ces violences.

Plusieurs clients blessés

Pour rentrer dans le club, les suspects ont d'abord violement poussé au sol, et tiré vers l'extérieur de l'établissement. L'agent de sécurité refusait de les laisser entrer car ces personnes étaient défavorablement connues du gérant des lieux. Les suspects sont ensuite rentrés à l'intérieur; ils auraient insulté les clients, et frappé ceux qui ne se seraient pas laissé faire. "Ca a duré une bonne quinzaine de minutes" estime Tiago Dos Santos. "Il y a un monsieur, il a 43-45 ans, ils se sont mis à cinq sur lui (...) Je trouve ça très grave, je n'ai même pas les mots" soupire le gérant. Ce client a été hospitalisé à Tours. Trois autres personnes ont été blessées, et transportées à l'hôpital de Châteauroux.

Tiago Dos Santos et son équipe travaillent désormais avec une forme d'inquiétude, d'autant plus que le patron est victime depuis son ouverture de menaces. Lui affirme que c'est le même groupe de personnes qui s'en prend à lui de manière récurrente.

Un groupe qui sème la terreur ?

Le gérant de l'Ultime va renforcer la sécurité dès ce week-end, mais il craint que cela ne suffise pas. "Là il va falloir que la justice fasse quelque chose. Moi, personnellement, en tant que gérant, je suis menacé constamment depuis que je suis ouvert [soit depuis fin septembre] Ils s'en prennent à tout le monde. Les forces de l'ordre, si ils sont au bout de la rue, ils s'en prennent aux forces de l'ordre, c'est le Far West quoi !" s'agace Tiago Dos Santos, qui espère des interpellations rapides. Selon lui, plusieurs autres commerces du secteur seraient également victimes de menaces ou de pressions de la part du même groupe d'individus.

La gendarmerie a ouvert une enquête. À notre connaissance, il n'y aurait pas eu d'interpellations le soir des faits.