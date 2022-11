"C'est le marché de Noël des Strasbourgeois" : le marché Off gagne de plus en plus d'adeptes

Avec ses containers et ses produits durables et locaux, le marché Off attire de plus en plus de monde depuis sa création en 2016

Alors que la plupart des marchés ouvraient leur chalet vendredi 25 novembre, lui ouvrait ses containers et ses igloos. Le marché Off, installé depuis 2016 dans un coin reculé de la Petite France à Strasbourg, se fait sa place au milieu des incontournables marchés de Noël strasbourgeois.

ⓘ Publicité

100 000 visiteurs en 2021

"C'est clairement le marché de noël des Strasbourgeois", estime Vincent, un trentenaire strasbourgeois installé avec deux amis autour d'une petite table en bois pour le déjeuner. Alors que la plupart des touristes internationaux dégustent une baguette flambée debout au milieu de la foule, lui vient de finir un sandwich "100% végétal" à base de soja. "C'est noël autrement ici. On trouve des commerçants et des concepts sympas et c'est vrai qu'il n'y a pas tous les trucs industriels qu'on retrouve ailleurs."

Léon, le fameux renne du marché Off, trône devant l'espace pour se restaurer © Radio France - Jules Hauss

Le marché a attiré 100 000 visiteurs l'année dernière, un bon ratio malgré les restrictions liées à la pandémie selon les organisateurs. Installée depuis les débuts en 2016 au stand du Relais-est de la friperie Léopard et Label fripe, Clara Merdinoglu sent de plus en plus d'engouement. "On communique mieux, on est mieux indiqué aussi. Grâce au fléchage on ne perd plus le flux de touristes qui vient de la gare" estime-t-elle.

À lire aussi En Alsace, les réservations affluent à un mois des marchés de Noël

Le marché est même devenu une sorte d'incontournable du commerce durable à Noël à Strasbourg. Le moulin Kirchner d'Ebersheim a traversé une partie de l'Alsace (40 km) pour y vendre les produits de son moulin à base de farine bio. "On est connu en Centre-Alsace mais un peu moins ici. Clairement la clientèle strasbourgeoise représente un bon potentiel pour nos produits et particulièrement les visiteurs du marché Off", selon le vendeur du jour Didier Hornbeck.

Un "petit miracle"

Pour Clara Merdinoglu, les Strasbourgeois se sont appropriés le marché au fil des années. "C'est ici maintenant qu'on va boire un verre de vin chaud après le travail à Noël. Le cadre s'y prête avec les contenairs Emmaüs, les tentes, les chaises. C'est un vrai petit village."

Selon le coordinateur Noé Thirion, c'est en cultivant sa différence que le marché Off en est arrivé là. "On est un petit miracle au milieu de l'hyperconsommation des autres marchés. Nous on veut que ce soit un lieu d'échange, de discussions autour de thèmes comme la nature, l'égalité. C'est tout le but des conférences qu'on organise les week-ends."

Des animations sont également organisées chaque mercredi. De quoi attirer toujours plus de locaux, même si les touristes étrangers sont aussi séduits par le concept. "On veut qu'un touriste allemand sache aussi qu'on est un marché de noël différent quand il entre ici" poursuit Thirion. Les touristes représentent environ la moitié de la clientèle chaque année.