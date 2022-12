"C'est un coup au moral" : deux magasins de soins esthétiques cambriolés à Saint-Maur à la veille de Noël

Un coup dur à la veille de Nöel : un coiffeur et un magasin de produits de beauté se sont fait cambrioler la nuit dernière dans la zone commerciale de Cap Sud Saint Maur. Il s'agit des magasins Bleu Libellule et Passage Bleu, situés à quelques dizaines de mètres d'écart. Les portes ont été forcées. De nombreux produits ont été dérobés : des produits de beauté, des couleurs, des sièges, des coffrets cadeaux. Résultat : Bleu Libellule sera fermé pendant plusieurs jours, et l'institut de beauté Passage Bleu reste ouvert, mais ne peut pas assurer l'ensemble de ses prestations.

Un cambriolage au pire moment de l'année

Pour ces deux commerces, le cambriolage tombe au pire moment de l'année : "le 23 décembre, c'est notre plus gros jour de l'année. j'ai une équipe au complet qui est là, et qui se démène comme elle peut pour essayer de satisfaire un maximum nos clients. mais c'est une grosse grosse perte de chiffres d'affaires pour moi et pour toute l'équipe (...) C'est encore une année encore de travail qui au dernier moment nous passe entre les pattes" témoigne la gérante de passage bleu, Hélène.

Des conditions de travail compliquées

Cet institut de beauté, qui fait notamment de la coiffure, reste ouvert, mais n'assure plus que certains rendez-vous car de nombreux produits ont été dérobés. Pour tous ce qui est cadeaux, bons cadeaux, esthétiques, coupes et brushings, la gérante pense pouvoir assurer le service, en revanche pour ce qui est des couleurs ce ne sera pas possible, car les produits nécessaires ont été dérobés. Pour tout ce qui concerne la coiffure, il faut appeler pour vérifier que vous pouvez être pris en charge. L'ensemble des personnes qui avaient rendez-vous ont été prévenus dès ce matin 9h. "On est ouverts, mais avec des conditions de travail plus que compliqués" résume la gérante Hélène.

L'enseigne Bleu Libellule est fermée suite au cambriolage; le Passage Bleu en revanche reste ouvert © Radio France - Manon Klein

Ce vendredi matin, les policiers étaient sur place pour effectuer plusieurs relevés dans les deux magasins de la zone commerciale de Cap-Sud Saint-Maur.