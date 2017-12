Auxerre, France

"C'est un miracle qu'ils s'en soient sortis sans séquelles", reconnaît à la barre le pompier présent le jour du drame. "Enfin, sans séquelles physiques", rectifie-t-il. Car les séquelles psychologiques, elles, sont bien là pour les quatre filles, âgées de 4 à 9 ans au moment des faits. Ce qui explique d'ailleurs leur absence au procès, elles qui devaient témoigner mais qui sont finalement représentées par leur avocat, maître Revest.

La spirale infernale d'un couple qui s'entraîne vers le fond

Ce 17 mai 2014, le père de famille, alors âgé de 47 ans, emmène ses filles pique-niquer au bord de la falaise de Pierre-Perthuis, au lieu-dit de la Roche Percée. Mais cela fait trois semaines qu'il a mûri son projet : ce jour-là, il veut en finir, et entraîner ses enfants avec lui. L'endroit, il l'a repéré plusieurs fois auparavant, allant jusqu'à choisir le meilleur endroit d'où jeter son Renault Espace pour ne pas se rater.

Les raisons de ce geste fou ? Une rupture avec sa dernière compagne, mais surtout un échec sentimental bien plus ancien, avec la mère des fillettes, de qui il est séparé depuis plusieurs années mais pour qui il nourrit un ressenti toujours très fort. Dans la matinée, lors de l'examen de personnalité de l'accusé, le président du jury cite des proches entendus au cours de l'enquête. Tous s'accordent à décrire une relation toxique : "C'est la pire rencontre de sa vie", _"Tous les deux se frappaient et buvaient de l'alcool"_, "Ils s'engueulaient devant les enfants".

Une personnalité marquée par l'alcool, la violence et la tromperie

L'alcool, c'est une maladie qui colle à la peau de l'accusé depuis son enfance. Il décrit un père violent et souvent ivre, qui en avait fait le souffre-douleur parmi ses 10 autres frères et soeurs. Un schéma familial qu'il semble reproduire par la suite ; plus tard, lui aussi va sombrer. Ses ex-compagnes décrivent un cercle vicieux, entre alcoolisme, violences verbales et physiques, et tromperie. L'une d'elles relate un épisode où il l'aurait gazée à la bombe lacrymogène, elle et leur fille âgée de quelques mois. Il aurait aussi jeté sa petite dernière du 1er étage d'un immeuble lors d'une crise de folie, et elle n'aurait eu la vie sauve que parce que les voisins, prévenus, avaient tendu des draps pour la réceptionner.

Même son meilleur ami le reconnaît : c'est un homme généreux, très gentil, prêt à donner sa chemise lorsqu'il est sobre, "mais quand il a bu, c'est une saloperie", déclare-t-il.

Les fillettes otages de la violence entre leurs deux parents

Pour autant, si le quinquagénaire avait 1,02 g d'alcool dans le sang le jour du drame, l'alcool seul ne peut expliquer ce geste, note Bernard Revest. "Il était relativement maître de lui, c'est de manière préméditée et très déterminée qu'il a décidé de sauter de cette falaise, alors que ses filles étaient paniquées. Il y avait vraiment une volonté de commettre cet homicide pour se venger de son ex."

Un désir de vengeance que l'accusé reconnaît lui-même devant la cour. Et qui réduit finalement les fillettes à l'état d'instrument de cette vengeance. "C'est le procès de la misère", conclut l'avocat du père, maître Franck Princet. "Ce sont des personnalités très pauvres, très frustres. Tout se résout par la violence, donc les enfants sont victimes de cette violence."

D'autres témoins doivent encore être entendus, dont les soeurs de l'accusé. Les réquisitions sont attendues vendredi.