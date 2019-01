Météo : c’est le retour de la neige en Savoie et Haute-Savoie

Par Anabelle Gallotti, France Bleu Pays de Savoie

Après avoir profité du ski sur une neige rare et dure mais avec le soleil, voilà la poudreuse qui arrive avec le froid. Météo France prévoit de la neige en plaine et en montagne mardi et mercredi.