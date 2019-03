"C'est le rôle de l'Etat de remettre de l'emploi en milieu rural", plaide Gérald Darmanin en Limousin

Grâce à la dématérialisation et au prélèvement à la source, le ministre de l'action et des comptes publics estime pouvoir redéployer des effectfifs, des métropoles vers les campagnes. Un projet qu'il a expliqué aux maires haut-viennois mercredi et sur France Bleu Limousin ce jeudi matin.

Limousin, France

Il a présenté hier soir ses idées pour augmenter la présence des agents des impôts en milieu rural, devant des maires de Haute-Vienne. Gérald Darmanin passe deux jours en Limousin pour expliquer son projet. Le ministre de l'action et des comptes publics était à 8h15 l'invité de Germain Treille, sur France Bleu Limousin.

Devant les maires, hier, vous avez sorti une solution "miracle" : délocaliser des agents en les incitant à quitter Paris ou d'autres grandes villes pour le milieu rural. Vous pensez que ça peut marcher ?

Il n'y a pas de solution miracle, mais l'Etat doit entendre ce que disent les élus. Je suis moi-même un élu local. Il y a un ressenti d'abandon des services publics dans les territoires ruraux. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'habitants dans ces territoires, mais il faut des services publics performants. Donc, c'est le rôle de l'Etat de remettre de l'emploi en milieu rural, ça permet de garder des écoles, une activité, et des services publics.

"Un certain nombre de services peuvent venir travailler en milieu rural

Et aujourd'hui, la dématérialisation, mais aussi la suppression de la taxe d'habitation, le prélèvement à la source, permettent de redéployer un certain nombre d'agents. Alors, il y a le conseil aux collectivités locales, le conseil aux contribuables. Et il y a le fait qu'on peut sortir des métropoles (Paris, Bordeaux, Toulouse) un certain nombre de services de l'Etat, qui peuvent venir travailler en Creuse, en Corrèze, en Haute-Vienne. Bien sûr, il faut le faire avec les agents. Hier, j'ai rencontré des élus, ce matin, je rencontre les agents des finances publiques.

Ces agents, en Corrèze, sont très inquiets : il y a 22 trésoreries qui pourraient être regroupées en une seule structure. Du coup, on ne comprend pas très bien...

Le drame de la politique aujourd'hui, ce sont les fake news. Il y en a des grandes et des petites. Et moi je suis venu pour discuter de ce qui existe et va exister. Je ne suis pas venu pour annoncer, mais proposer. Et je ne suis pas venu pour fermer des services publics mais pour en ouvrir ! Hier, j'ai présenté aux maires de la Haute-Vienne, et c'est la première fois qu'un ministre le fait je crois depuis plus de trente ans, 30% de service public en plus : des humains, pas des ordinateurs, qui vont rencontrer les personnes âgées, les gens éloignés d'internet ou en zone blanche, et qui ont besoin d'avoir accès au service public sans devoir prendre une journée de congés.

"J'ai refusé toutes les fermetures de trésoreries en Corrèze

Les dix dernières années, 1.200 trésoreries ont été fermées dans l'ensemble du territoire national. Et chaque année, on me propose des fermetures. En Corrèze, j'ai refusé toutes les fermetures de trésorerie, donc je crois que c'est un mauvais procès. Alors, je comprends que les agents se méfient, se disent "il doit y avoir un loup", mais il n'y en a pas.

Lors de la rencontre avec les maires de Haute-Vienne à Cussac mercredi © Radio France - Nathalie Col

à lire aussi Le ministre Gérald Darmanin consulte les élus de Haute-Vienne pour une meilleure proximité des finances publiques

Des maires que vous avez rencontrés hier en Haute-Vienne craignent que les zones rurales soient sacrifiées. Comment les rassurer ?

Et bien c'est tout le contraire. Nous allons justement sortir des métropoles, où il y a beaucoup d'emplois privés, pour pouvoir remettre des agents et des lieux de services publics sur les territoires. Moi, je suis venu dire aux maires "travaillons ensemble". Le président du département de la Haute-Vienne m'a dit : "j'ai trente maisons du département, pourquoi ne venez-vous pas dans ces maisons ?". Quand un agent répond, il répond à un citoyen qui a besoin d'un renseignement. Les citoyens ne s'attachent pas aux murs, mais au contact humain. Et c'est vrai que depuis dix ans, on a tous eu tendance, quels que soient les gouvernements, à penser qu'internet allait remplacer l'homme. Evidemment, c'était un mauvais calcul.