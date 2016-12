C'est le rush au centre de tri postal de Périgny près de la Rochelle !

4800 colis sont passés par le centre de tri postal de Périgny ce jeudi, une activité colis qui peut aller jusqu'à 8000 colis par jour en ces périodes de fête.

En temps normal, 3500 à 4000 colis passent par le centre de tri postal de Périgny près de la Rochelle. Avec la proximité de Noël, 4800 ont été distribués ce jeudi, et cela peut aller jusqu'à 8000 par jour ! Le père noël donne du travail en plus, 150 personnes étaient ce matin au centre de tri dont une 15aine en plus recrutées pour renforcer les équipes. Si les colis en provenance des sites internet passent de plus en plus par un autre réseau de distribution, la poste arrive encore à capter un flux important de ces colis. Selon le directeur du site, Mathias Gommée, "l'activité colis est même en progression de 15% sur l'année 2016".

A 8 heures ces colis partiront du centre avec les facteurs © Radio France - Gérald Paris

Reportage ce matin au centre postal de Périgny près de la Rochelle.