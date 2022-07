C'est lunaire, tout a brulé sur des kilomètres raconte un pompier creusois de retour des incendies en Gironde

Jean-Luc Fournet est le capitaine de la caserne de pompiers à Bourganeuf. Il a derrière lui 40 ans de volontariat mais ce qu'il a vu en Gironde ne ressemble en rien à son quotidien creusois. Durant deux jours, il est parti avec quatre autres pompiers creusois se battre contre les flammes qui ravagent la forêt à Landiras. De retour en Creuse, il nous confie ses impressions.

Du jamais vu

L'équipe creusoise est arrivée sur place à 3h30 mercredi 13 juillet. Et une demi-heure plus tard, elle était déjà engagée contre l'incendie qui ravage la forêt à Landiras, dans le sud de la Gironde. "On avait pas dormi raconte Jean-Luc Fournet et jusqu'au soir nous sommes intervenus sur le terrain". Le Creusois n'est pas prêt d'oublier ce qu'il a vécu la-bas. La chaleur intense, le vent et le feu qui reprend sans cesse l'ont impressionné. "Ici quand on fait un feu de quatre, cinq hectares, c'est déjà un gros feu" alors il rentre avec des images plein la tête. Il se souvient des villages dans la fumée, et de la lueur rouge dans le ciel. Mais la lumière ne provient pas d'une ville "c'est la forêt qui brule" explique-t-il.