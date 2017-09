"C'est mon instinct qui m'a dit d'y aller" : Jérémy, le voisin qui a sauvé la vie d'une famille à Mayenne

Cet homme habite un pavillon à proximité de l'immeuble touché par un incendie qui a fait plusieurs blessés ce mardi 26 septembre. Il s'est précipité à l'intérieur du bâtiment pour alerter les locataires du danger. Son témoignage.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un immeuble de la rue de Rome à Mayenne. Le feu a pris au 3ème étage vers 4h30 et s'est propagé à quatre appartements. L'un d'eux a été détruit. Vingt-sept personnes ont dû être évacuées en pleine nuit, sept habitants ont été transportés au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, dont un bébé de 3 mois. Les victimes ont été intoxiquées par les fumées. Elles sont restées quelques heures à l'hôpital. La Ville de Mayenne a trouvé rapidement des solutions temporaires de relogement.

"Je suis allé les chercher dans la fumée", Jérémy, un voisin

Le bilan de cet incendie aurait pu être dramatique. C'est un voisin qui a donné l'alerte en pleine nuit. Jérémy n'a pas hésité une seule seconde. Il est allé secourir les locataires. Au 3ème étage, il a réussi à faire sortir d'un appartement, à côté de celui qui a pris feu, une mère de famille et ses deux enfants qui s'étaient réfugiés dans une pièce : "je suis monté direct, j'ai tambouriné aux portes et au dernier étage j'ai entendu une maman, son petit garçon et une fille, un bébé, qui étaient enfermés dans une pièce. Je suis allé les chercher dans la fumée à l'aide de la lumière de mon téléphone portable. On est descendu et puis les pompiers ont pris le relais. J'ai une formation de premier secours et c'est ça qui me donne du courage, je ne sais pas".