C'est officiel, Châteauroux sera bien ville olympique en 2024

Victoire pour Châteauroux, Déols et le département de l'Indre ! Le CNTS de Châteauroux-Déols (Centre National de tir sportif), plus grand centre de tir d'Europe, inauguré en grandes pompes il y a 4 ans, accueillera bien les épreuves olympiques de la discipline dans le cadre des JO 2024. Une opportunité unique pour le territoire confirmée ce mardi par le conseil d'administration du comité d'organisation des JO de Paris 2024.

Des élus aux anges...

Un CA qui s'était rassemblé pour trancher définitivement les choix des sites restés en souffrance. Ainsi les phases préliminaires des épreuves de basket-ball se disputeront à Lille, la boxe sur le site de Villepinte en Seine-Saint-Denis tandis que le tir qui devait se dérouler à la Courneuve ira lui à Châteauroux. Un choix de raison appuyé, selon nos informations, depuis plusieurs mois par la fédération française de tir sportif et évidemment les politiques locaux.

Marc Fleuret, porte le projet depuis des années et se réjouit de le voir aboutir "Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille des épreuves olympiques sur un territoire extérieur à la ville d'accueil. Pour moi, c'est un aboutissement." explique le président du conseil départemental qui semble vivre un rêve éveillé "Si un jour on m'avait dit qu'on tiendrait les épreuves olympiques sur le département de l'Indre, je n'aurais pas forcément cru." Il a pourtant fallu de la conviction à revendre pour amener le COJO à valider ce choix même s'il a toujours apparu, aux yeux de Marc Fleuret, comme le plus évident : "On a vraiment un site qui est totalement accessible pour les paralympiques, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et puis qui peut accueillir toutes les disciplines au plus haut niveau, donc bien sûr au niveau olympique."

Gil Avérous, le maire et président de Châteauroux Métropole a travaillé main dans la main avec son homologue du département et partage avec lui un "_sentiment de grande joie pour le territoire de Châteauroux_, le département et la région".

...Mais encore beaucoup de travail

Il reste cependant encore énormément de travail de préparation dans les deux ans à venir. L'hébergement des athlètes, leurs déplacements, l'accueil des spectateurs et quelques considération financières sont les dossiers prioritaires. La Fédération française de tir va construire un hébergement de 400 places environ mais 700 seront nécessaires. Des réflexions sont donc lancées pour réussir à accueillir toutes les délégations à à moins de 20 minutes du site. Et pour héberger les spectateurs, il y a aussi du travail. L'occasion de moderniser "des chambres d'hôtel parfois un peu vieillissantes" selon Gil Avérous. Un plan de soutien pour la modernisation de l'hôtellerie avait d'ailleurs été voté lors du dernier conseil communautaire de l'agglomération.