Les voitures radars privées peuvent désormais contrôler sur les routes de Saône-et-Loire

Les premières amendes par voitures-radar privées vont tomber en Saône-et-Loire. Quatre véhicules sillonnent les routes du département depuis ce mardi 15 février.

Selon la préfecture de Saône-et-Loire, il s'agit de "permettre un contrôle plus fin des itinéraires les plus accidentogènes, permettre aux forces de l’ordre de pouvoir mener d’autres types de contrôles sur les routes (alcool et produits stupéfiants par exemple) et des contrôles avec interception", alors que le mois de janvier a été marqué dans le département par 38 accidents et 7 décès. En Côte-d'Or, la mise en place de trois véhicules est prévue au courant des mois de mars-avril.