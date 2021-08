C'est parti pour deux ans et demi de travaux au Palais des Papes d'Avignon

C'est un chantier exceptionnel qui démarre au sein du Palais des Papes d'Avignon. Toute la partie ancienne de l'édifice (celle construite dans les années 1330) va être rénovée. Cela concerne la tour de la Campane, l'aile des Familiers, le cloître et la chapelle Benoit XII.

Six entreprises différentes interviennent sur ce chantier : des tailleurs de pierre, des menuisiers, des ferronniers, des vitraillistes... Les travaux sont supervisés par une agence d'architectes spécialisés (l'agence Pierre-Antoine Gatier), qui allie les savoir-faire français et italien. La pose des échafaudages, première phase du chantier, vient tout juste de démarrer.

Façades nettoyées avec de l'huile essentielle de romarin

Ensuite, les façades seront consolidées et nettoyées. Les pierres les plus abimées seront remplacées, mais les changements se feront a minima, explique Christophe Matthieu, le chef du service réhabilitation du Conseil départemental. "Seules celles qui comptent plus de 60% de dégradations seront remplacées par des pierres issues des carrières les plus en lien avec celles d'origine", explique-t-il.

Les façades ont été cartographiées avec soin, en fonction de la nature et de l'origine des pierres - il y a plus d'une douzaine d'origines différentes pour le Palais des Papes. Chaque parcelle sera débarrassée des mousses, des lichens et des traces noires. Pour ça, les entreprises vont utiliser un biocide naturel : l'huile essentielle de thym et de romarin. Mais pour vérifier que ces produits sont adéquats, ils sont d'abord testés en laboratoire.

Les échafaudages seront ensuite recouverts d'une bâche © Radio France - Anne Domèce

Le chantier doit durer deux ans et demi. Il coûte 5,8 millions d'euros, financés en grande partie par le Département. L'Etat contribue à hauteur de 30%, la ville d'Avignon investit 350.000 euros.