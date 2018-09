Brive-la-Gaillarde, France

C'est parti pour la récolte des pommes en Limousin. La cueillette pour cette année 2018 a majoritairement débuté ce lundi et ce mardi dans les vergers de la région. La production de l'AOP pomme du Limousin s'étend sur 2.800 hectares et représente environ 5% de la production française.

Entre 80 et 90.000 tonnes de pommes

Heureuse nouvelle pour les arboriculteurs, la récolte de cette année 2018 s'annonce bonne après une année 2017 morose à cause du gel qui avait fait de sévères dégâts. "Ce millésime s'annonce dans la normalité d'un point de vue quantitatif" commente Laurent Rougerie, le président du syndicat AOP pomme du Limousin, "avec quelques disparités sur le territoire." Les prévisions font état d'une production globale allant entre 80 et 90.000 tonnes.

Les producteurs espèrent un peu de fraîcheur

Le seul "petit bémol" reprend Laurent Rougerie concerne ce qui fait la réputation et la plus-value commerciale de la pomme du Limousin : la face rosée obtenue naturellement. "Le temps est très chaud et très sec. On n'est pas dans le climat limousin type. Ce lundi, il a fait 33 degrés en pleine cueillette, c'est quasiment du jamais vu. Les journées sont très chaudes et les nuits pas assez fraîches, donc le climat n'est pas propice à la sortie de cette face rosée." Cela accélère aussi la maturation des pommes, voilà pourquoi les producteurs espèrent un petit rafraîchissement du temps dans les prochains jours.

La France comme principal marché

Les débouchés de la production limousine sont majoritairement la France, mais aussi l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Angleterre. La pomme bio est, elle, uniquement écoulée en France. Et même si la conversion de certains producteurs est enclenchée, l'offre ne permet pas de répondre à toute la demande française.