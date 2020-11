Les voyages "c'est plus la guérilla que du rêve": les agences basques quasi à l'arrêt à cause du Covid

Fini pour le moment les croisières aux Canaries, ou encore les randonnées dans le Grand canyon aux Etats-Unis. Avec le reconfinement, c'est la fin des séjours de loisirs à l'étranger. Un nouveau coup dur pour les agences de voyage du Pays Basque, qui sont quasiment à l'arrêt depuis maintenant le mois de mars. Plusieurs gérants seront d'ailleurs dans le cortège de la manifestation prévue ce mercredi 4 novembre à 14h devant la sous- préfecture de Bayonne.

"On est sacrifiés"

Corinne Patrolin est directrice de l'agence de voyage indépendante Atlantide, basée à Villefranque. Elle veut rester positive, mais elle reconnait que les temps sont durs, et que l'avenir reste pour le moment encore très incertain : "Je travaille en agence depuis près de 30 ans, on a eu beaucoup de choses : des guerres, des avions qui se crashent (...) mais là on se retrouve sans moyen d'agir (...) on est sans visibilité" témoigne la gérante, qui travaille seule.

Je me suis dit : c'est fini, il faut que je cherche un autre travail - Corinne Larroque, gérante d'une agence à Anglet

Certains gérants d'agences de voyage ont vécu des périodes de doutes, depuis mars dernier. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux prennent les choses avec philosophie, mais pour autant les difficultés économiques sont réelles.

De grosses pertes financières

Depuis mars dernier, l'activité des agences n'a pas vraiment redécollé. Il y a eu quelques voyages cet été, mais pas de quoi relancer ce secteur économique. Jon Durruty, qui gère deux agences à Anglet et à Ondres (dans le sud des Landes), évoque entre 30 et 40 000 euros de pertes depuis le début de l'année. "On a à peu près 10% d'activité par rapport à 2019" détaille le gérant, qui reste confiant pour l'avenir. Il espère une reprise de l'activité à partir de l'été prochain. Pour se soutenir, plusieurs gérants d'agences de voyages échangent des conseils sur un groupe WhatsApp créé en mars dernier.