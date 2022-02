"C'est pour ça qu'on fait ce métier" : deux gendarmes sautent dans la Garonne pour sauver une femme à La Réole

"Une intervention marquante dont on se souviendra longtemps." Les deux gendarmes de la brigade d'Auros se remettent tout juste de leurs émotions ce vendredi 18 février. La veille, ils ont secouru une femme de 66 ans qui avait tenté de mettre fin à ses jours en sautant dans la Garonne, à La Réole, au niveau du pont du Rouergue. "L'un de ses proches avait reçu un message inquiétant et nous a tout de suite appelés", explique l'un des militaires âgés de 25 ans, tout juste sorti d'école. "Quand on arrive sur le site, on voit une forme dans l'eau depuis le pont. De là, on traverse la passerelle en courant et on rejoint la berge en passant par des jardins et en escaladant des grillages."

à lire aussi Deux gendarmes des Deux-Sèvres sauvent une femme qui s'était jetée dans le Thouet

"Là, je me déleste de mon gilet pare-balles, de mon arme et de ma polaire", continue le gendarme. "La dame était à 20 mètres du bord, donc je me suis jeté à l'eau en polo manches longues, pour arriver à sa hauteur. La température n'était vraiment pas chaude... La victime n'avait pas envie qu'on l'aide, elle se laissait porter par le courant." Sauf qu'avec ses vêtements et ses Rangers gorgées d'eau, le militaire commence à fatiguer. "Je suis en train de couler, donc je rejoins seul le bord."

Sous les yeux de la famille de la victime

"Moi je vois qu'il y a un pêcheur à côté de nous, donc je lui demande s'il a une corde", complète son collègue de 35 ans. "Il nous en donne une, je la jette deux fois à la femme, qui refuse de l'attraper. Je pense qu'elle était vraiment désespérée, on la voyait en pleurs..." Ce n'est qu'à la troisième tentative que la victime accepte de s'accrocher à cette corde, sous les implorations de sa famille depuis le pont. "Il y avait ses filles qui lui disaient qu'elle ne pouvait pas faire ça."

"Quand elle saisit la corde, j'arrive à la tirer sur une quinzaine de mètres", décrit le militaire. "Mais avant les derniers mètres, elle lâche la corde probablement par épuisement, elle n'avait pas vraiment envie de se battre. Je me suis à mon tour mis à l'eau pour la remonter." La victime est prise en charge par les gendarmes qui la réchauffent dans leur voiture, avant l'arrivée des pompiers. Elle est hospitalisée en légère hypothermie.

Des remerciements "touchants"

Une intervention d'autant plus mémorable que le plus jeune des deux gendarmes, âgé de 25 ans, venait tout juste de sortir d'école. "Je suis arrivé à la brigade d'Auros début février. C'était ma deuxième journée de travail ce jeudi. On n'est absolument pas préparés à ce genre d'intervention en sortant d'école", explique le jeune militaire. "Sans mauvais jeu de mot, il a vite été mis dans le grand bain", ironise son collègue.

"C'est aussi le sens de notre engagement, c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour venir en aide à des personnes qui en ont besoin", affirme-t-il plus sérieusement. "Pour moi, on n'avait pas à réfléchir à ce moment-là, on a pesé le pour et le contre très rapidement. Il fallait sortir cette dame de l'eau, surtout devant sa famille", appuie le militaire de 35 ans. "On a senti de la reconnaissance dans les yeux des gens, mais ses proches étaient tellement sous le choc qu'il n'y a pas de remerciement immédiat. Après coup, par contre, des gens de la famille sont passés à la brigade pour nous remercier. C'est touchant. On ne le fait pas pour ça mais ça fait toujours plaisir."