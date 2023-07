"C'est pour rester efficace en secours" : les gendarmes de montagne de Hohrod à l'entrainement à l'escalade

Il sont censés intervenir à n'importe quel moment pour des secours en montagne dans les Vosges. Les gendarmes du PGHM de Hohrod s'entrainent régulièrement pour être le plus efficace en secours. Pour l'escalade, le rendez-vous c'est la salle des frères Mawem à Colmar.

De l'entrainement pour rester efficace en intervention

Ca commence par un échauffement, ensuite les gendarmes escaladent en fonction de leur forme et de leurs objectifs du moment. Ils forment un duo, l'un au sol, l'autre sur le mur d'escalade.

Le major Philippe Viré (en haut ) et le maréchal des logis-chef Yannick Kieffer © Radio France - Guillaume Chhum

"En salle, on peut prendre tous les niveaux en fonction de la forme du moment. Des fois, on peut faire une séance plutôt cool et si on a le peps c'est parti, on va dans les voies plus sérieuses," explique le Major Philippe Viré commandant du détachement du PGHM de Hohrod.

"Le fait d'avoir une marge physique et technique permet d'être mieux en secours. On se doit de garder un niveau minimum physiquement et de garder le contact avec les cordes, les chaussons d'escalade. C'est important," analyse le maréchal des logis-chef Yannick Kieffer. La séance dure deux heures, cela permet d'en garder sous le pied s'il y a des interventions à faire.

C'est parti pour deux heures d'entrainement © Radio France - Guillaume Chhum

Intervention à tout moment

Les missions des gendarmes de montagne sont diverses. Ils peuvent récupérer des randonneurs égarés , aller chercher un parapentiste dans les arbres, transporter un randonneur qui a chuté. Pendant l'entrainement, le téléphone peut retentir, ils peuvent-être appelés pour aller porter secours aux personnes.

La salle d'escalade a été bien choisie, elle est à sept minutes de l'aérodrome de Colmar-Houssen. Ils peuvent-être récupérés rapidement par l'hélicoptère Dragon 67 ou Delta Juliette, l'hélico de la gendarmerie.

