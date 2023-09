"C'est sa jeunesse qui a été tuée ce soir-là" : procès en appel d'un lynchage à Nantes en mai 2017

Lors de la nuit du 7 au 8 mai 2017, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République face à Marine Le Pen, le centre de Nantes est le théâtre d'une agression particulièrement violente. Steven Dardenne, alors âgé de 16 ans et son ami Erwan David, 18 ans, circulent à vélo près de l'arrêt de tram Du Chaffault quand cinq hommes leur tombent dessus.

Les coups de pied, de poing pleuvent. Des bouteilles en verre sont aussi sorties. Il est question d'une barre de fer. Un témoin intervient et met le groupe en fuite. Les deux victimes sont laissées pour mortes. Les agresseurs présumés sont arrêtés plusieurs jours après les faits. Des sympathisants du Gud, syndicat étudiant d'extrême-droite. Ils avaient pris - à tort - leurs victimes pour des membres de l'ultra-gauche qui les auraient coursés un peu plus tôt dans la soirée.

"Tant que le procès n'est pas passé, ça nous empêche de penser à autre chose" - Steven, l'une des victimes

Ce lundi 18 septembre, leur procès en appel s'ouvre devant la cour d'assises du Morbihan avec quatre accusés. À l'été 2020, l'un des suspects meut dans un accident. Les quatre mis en cause ont été jugés - en première instance - en mars 2022 à Nantes. Ils ont écopé de peines allant de trois ans avec sursis à huit ans de prison ferme. Mais, le plus âgé, 34 ans aujourd'hui, et le plus lourdement condamné, a fait appel de ce verdict, provoquant dans la foulée un appel général du parquet.

Un deuxième procès que ne souhaitaient pas les deux victimes. Elles comptent y assister cependant. "Tant que c'est toujours entre les mains de la justice, tant que le procès n'est pas passé, ça nous empêche de penser à autre chose. Des fois, on se dit qu'on peut être suivis, on a toujours cette appréhension-là. Là nuit, plus particulièrement. Quand on passe à l'arrêt de tram aussi ", confie Steven.

L'espoir d'avoir des réponses à certaines questions

Lui peut travailler - comme animateur périscolaire et agent de sécurité - mais ce n'est pas le cas d'Erwan qui souffre d'une infirmité permanente et vit avec des troubles cognitifs, de la concentration. "Six ans après les faits, ses angoisses sont toujours présentes. Peur de sortir, de prendre les transports en commun, d'être agressé par des individus partageant les mêmes idées politiques que ses agresseurs. Ce sont des idées qu'il rumine de manière un peu obsessionnelle", raconte son avocat Me Benoit Poquet.

Et de rajouter que son client redoutait un deuxième procès, "mais puisqu'il se tient, son objectif est d'avoir un certain nombre de réponses que nous n'avons pas eues lors du premier procès à Nantes : pourquoi lui ? pouquoi on lui a enlevé sa vie ? C'est sa jeunesse qui a été tuée ce soir-là."

Quatre accusés, trois comparaissent libres

Me Bonneau, l'avocat de Joyce Burkart, l'accusé à l'origine de l'appel, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Cet accusé comparaîtra libre, car sa demande de libération a été acceptée par la chambre de l'instruction.

Me Loïc Cabioch, lui, défend François Mamès Cosseron de Villenoisy, le seul à être incarcéré aujourd'hui et condamné à six ans de prison ferme : "il a accepté sa peine et n'avait pas voulu faire appel pour ne pas imposer un nouveau procès aux victimes. Il assumera notamment le contexte politique dans lequel cette rixe, cette agression intervient. Maintenant, c'est une infraction pénale qui doit être jugée, pas des idées politiques. C'est de ça dont il va répondre et qu'il reconnaît depuis le début de la procédure."

Verdit en fin de semaine

Le verdict est attendu vendredi, le 22 septembre. Les peines encourues vont de sept à quinze ans de prison en fonction des accusés et des faits qui leur sont reprochés.