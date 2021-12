"C'est terrifiant pour la démocratie" : la justice manque de moyens à Châteauroux

Magistrats, greffiers et avocats tous unis. L'image n'est pas commune. Le monde de la justice se mobilise ce mercredi pour dénoncer les moyens humains et financiers insuffisants. Des rassemblements sont prévus à Bourges et Châteauroux.

"On est arrivé à un moment où la justice est à bout de souffle" : le constat est clair. Il est fait par Maître Marie-Laure Briziou-Henneron, bâtonnière du barreau de Châteauroux. Les avocats ont rejoint le mouvement de contestation lancé par les magistrats et les greffiers. Ils seront mobilisés sur les marches du palais de justice de Châteauroux et de Bourges, ce mercredi midi. "Dans nos juridictions berrichonnes comme partout en France, on peut constater une véritable souffrance au travail, des arrêts maladies, une certaine désillusion", poursuit Marie-Laure Briziou-Henneron, invitée de France Bleu Berry.

ÉCOUTEZ - L'épuisement des professionnels de la justice, mobilisés ce mercredi pour réclamer des moyens humains et financiers supplémentaires Copier

L'origine du problème, ce sont les moyens financiers et humains largement jugés largement insuffisants. Le ministère de la Justice se défend en rappelant les deux années consécutives de hausse du budget, une augmentation de 8% à chaque fois. "Si le budget a très légèrement augmenté, il a été majoritairement affecté à l'administration pénitentiaire et pas aux tribunaux", répond la bâtonnière de Châteauroux. "Au niveau des budgets, nous sommes dans le bas du classement, c'est terrifiant pour une démocratie comme la France", s'insurge Maître Marie-Laure Briziou-Henneron.

La justice, ça n'est pas des statistiques, c'est de l'humain, c'est le pilier de la paix sociale, la garantie des droits, la séparation des pouvoirs

Des conséquences immédiates pour les justiciables

Des moyens insuffisants qui ont des conséquences directes sur la temporalité de la réponse judiciaire. "Il y a 25 ans, j'étais en mesure de donner peu ou prou la date du jugement. Maintenant, quand je reçois un client, je ne m'avance jamais. C'est impossible. Ça peut en décourager certains", dénonce Marie-Laure Briziou-Henneron.

"La tendance moderne de la justice consiste à employer des contractuels et non pas des fonctionnaires de l'Etat. Ils n'ont pas la formation requise. Dès qu'ils l'obtiennent, ils changent de poste ou on change de vacataires. C'est impensable dans le monde de la justice qui est de plus en plus compliqué avec des réformes incessantes", conclut la bâtonnière du barreau de Châteauroux.