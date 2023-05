"C'est tout pour nous ce chien", une famille icaunaise se mobilise après le vol de leur Braque allemand

Il répond au nom de "Tyrex". Un jeune chien, un braque allemand d'un an, a été enlevé à Mercy dans l'exploitation de Thierry Lefranc, un agriculteur. "Je laisse toujours mes chiens sans laisse dans ma propriété. Ils sont très gentils et il ne s'échappe jamais." Ce vendredi 19 mai, l'agriculteur a laissé ses deux chiens juste "10 minutes". "Un voisin a alors vu un utilitaire blanc immatriculé dans l'Aube (10) entrer dans ma propriété." Le Braque allemand, assez grand mais très fin avec un pelage blanc avec des tâches marron, est alors subtilisé à son propriétaire. Le voleur laisse l'autre chien et s'enfuit à bord de son véhicule.

Thierry a porté plainte à la gendarmerie. Depuis une semaine, toute sa famille se mobilise pour retrouver l'animal. "C'est très violent quand même", explique Delphine, la fille de Thierry. "On s'attaque pas à un animal de cette façon sur une propriété privée. C'est un être vivant, on ne veut pas qu'il soit maltraité." "Ce chien, c'est tout pour nous", confirme Thierry. "Il fait partie de notre famille", renchérit sa fille. "Il accompagnait toujours mon père dans ses activités."

Aujourd'hui, la famille se plie en quatre pour retrouver l'animal. "On passe notre temps du matin au soir, à chercher, à essayer d'activer les réseaux sociaux. On fait des affiches, on a fait le tour des commerçants. On sait très bien que c'est un acte malveillant et on veut récupérer notre chien." S'il garde "espoir" de retrouver son chien, Thierry souhaite aussi lancer un appel à la vigilance*. "Je préviens les gens de faire attention à leur animal, car n'importe qui peut venir et vous le prendre."*

La famille invite les personnes qui ont vu l'animal à composer le 06.89.04.44.94 pour les aider dans leurs recherches.