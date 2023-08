"C'est tragique" : un jeune homme de 22 ans mortellement poignardé à Rioz en Haute-Saône

Les faits se sont passés vers 22h ce mardi 2 août à Rioz, en Haute-Saône. Un jeune homme de 22 ans a reçu plusieurs coups de couteau rue Charles de Gaulle. Les pompiers ont été appelés par un voisin. Arrivés rapidement sur place, ils n'ont pas réussi à réanimer la victime qui était en arrêt cardio-respiratoire.

Une altercation en raison d'une dette d'argent

L'auteur de coups serait âgé d'une quarantaine d'années et habite la commune. Encore sur place à l'arrivée des secours, il a été arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue. La victime vivait à Quenoche, à quelques kilomètres. " Il était connu des jeunes de Rioz et jouait dans le club de football local", explique Nadine Wantz, la maire, jointe par France Bleu Besançon. Cette dernière s'est rendue sur place dans la soirée. La famille de la victime était présente.

On ignore les circonstances précises du drame. Le ton serait monté entre les deux hommes, en raison d'une dette d'argent. "Un meurtre comme celui-ci c'est une première à Rioz. C'est tragique pour un jeune homme de cet âge, quoi qu'il ait fait. On ne mérite pas de perdre la vie", continue l'élue.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Vesoul.