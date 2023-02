"C'est traumatisant" : un institut de beauté cambriolé en Mayenne, la gérante retrouve un message des voleurs

Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 février 2023, l'institut de beauté l'Instant de Lola et le salon de coiffure voisin L'atelier de Cédoline ont été cambriolés à Entrammes dans l'agglomération lavalloise. Dans la même nuit et toujours dans l'agglomération de Laval, l'épicerie Les serres au comptoir a également été vandalisée à Forcé.

Seule une des trois gérantes a retrouvé une note de la part des voleurs, Lola Beunaiche, la patronne de l'institut de beauté l'Instant de Lola.

"Bien vu la famille, va n*qu*r ta mère"

Casser la vitrine et dérober de l'argent, des bijoux et du maquillage n'ont pas suffit à rassasier la soif de terreur des cambrioleurs, puisqu'ils ont pris le temps d'écrire à la gérante et de lui laisser un mot sur son bureau :"«Merci la famille avec un cœur» et à côté d'une photo de mon fils «va n*qu*r ta mère»."

"On rentre dans mon intimité, on vient faire de gros dégâts dans mon institut, on me vole de l'argent, ok, mais laisser des mots comme ça aux personnes, c'est traumatisant", confie Lola Beunaiche.

Environ 450 euros volés

En plus de cette note insultante que les voleurs lui ont laissée, la patronne a retrouvé son établissement sens dessus dessous : "Il y avait des poudres, des fards à paupières par terre mais ce qui m'a surtout impressionnée, c'était vraiment la vitrine qui était cassée par terre. Ma caisse était ouverte, il n'y avait plus du tout d'argent dedans ainsi que tous les bijoux que je vendais. On voit bien qu'ils sont allés fouiner dans toutes les pièces, tout était dérangé", détaille-t-elle.

Pour l'instant, la gérante estime la valeur du vol à 450 €.

"Je ne me sens plus en sécurité"

Malgré que son assurance ne pourra rien lui rembourser à cause de détails administratifs, les soucis financiers ne sont pas du tout la priorité de Lola Beunaiche : "Ce qui fait peur, c'est quand je vais fermer la porte le soir, quand je rentre chez moi parce que je me dis, quand est-ce qu'ils vont venir à mon domicile ? En fait, même si on ferme les portes, on n'est pas du tout en sécurité et c'est ça qui me fait le plus peur aujourd'hui, de ne pas être en sécurité chez moi, au travail, partout en fait."

Appel à témoins

Tout comme l'épicière des Serres au comptoir à Forcé et la coiffeuse voisine à Entrammes, Lola Beunaiche a porté plainte. Une enquête est ouverte par la gendarmerie et un appel à témoins est lancé.