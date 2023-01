"C'est trop éprouvant pour moi" : une victime limousine du Médiator s'apprête à suivre le procès en appel

Le docteur de Joy Ercole lui a préconisé le Médiator en 2009, parce qu'elle était diabétique. Mais peu de temps après, elle ressent des difficultés à respirer et fait une embolie pulmonaire. Après des examens, les médecins découvrent que Joy, alors âgée d'une soixantaine d'années, souffre d'une valvulopathie.

"Je me renferme sur moi-même"

Le médicament a été retiré de la commercialisation en 2009 : il est accusé d'avoir provoqué de graves lésions cardiaques et de nombreux décès. Les laboratoires Servier ont été condamné à 2,7 millions d’euros d’amende pour « tromperie aggravée », il y a deux. Ils sont de nouveau jugés en appel pour le scandale du Médiator dans un procès qui commence ce lundi et prendra fin en juin.

Aujourd'hui, à 74 ans, cette ancienne vendeuse, souffre toujours de graves séquelles. "Je ne peux pas monter les escaliers, je ne peux plus rien faire. Quand je vais faire des courses, je porte quelque chose de lourd ou je marche trop vite, je suis immédiatement très essoufflée. J'ai du mal à respirer comme si j'allais m'étouffer. Je n'ai aucune activité, je ne sors plus, je me renferme sur moi-même" raconte Joy Ercole, habitante de Rilhac-Rancon, en Haute-Vienne. Sa fille s'est rapprochée d'elle en Haute-Vienne et l'aide désormais au quotidien.

"C'est la punition que je veux leur donner"

Elle est aujourd'hui toujours en colère. "Moi je pense les gens qui ont fait ce médicament, qui ont continué à vendre ce médicament, on devait les obliger à prendre ces médicaments. Ils se rendraient compte enfin de ce que ça fait. C'est la punition que je peux leur donner" dit-elle, essoufflée dans la voix.

Joy Ercole fait partie des quelque 2 700 parties civiles du procès**.** Revivre ces évènements est une véritable souffrance pour elle. "Je ne sais pas comment je vais le suivre. Cela va être trop éprouvant pour moi. Rien qu'en en parlant, je revois tout ce qui m'est arrivé. Je ne tiendrai pas le coup" conclut-elle tristement.