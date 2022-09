"C'est un boucher" : des victimes d'un ancien chirurgien de la clinique Pasteur veulent former un collectif

"Plus de 54 dossiers. Et d'autres vont arriver". Daniel, 72 ans, de Glun, fait le lien entre les différentes victimes du Dr Piérunek. Lui-même s'est fait opérer en juin 2018 d'un rétrécissement du canal du rachis lombaire, une grosse opération du dos. S'en sont suivis des germes dans sa colonne vertébrale et des complications, et une deuxième opération qui lui laissera des séquelles à vie. Lui qui faisait du sport ne peut plus marcher plus de 100 mètres.

Quasiment toujours le même scénario chez les différentes victimes : le chirurgien qui suggère une importante opération du dos, une infection qui suit et une réparation désastreuse. Marie-Christine, 66 ans, de Portes-lès-Valence, a été opérée en janvier 2018. Dix jours après un staphylocoque doré la plonge dans le coma.

Je me suis morfondue en disant que c'était la faute à pas de chance. Maintenant, il faut qu'on fasse un collectif. Il faut qu'il se retrouve en prison ce type. Ce n'est pas un chirurgien, c'est un boucher

"Lors de la seconde opération pour le nettoyage, il m'a touché les terminaisons nerveuses des jambes. Et maintenant j'ai deux vis mal placées, qui peuvent avoir à tout moment des effets mortels. Personne ne veut me réopérer, c'est trop risqué" raconte Marie-Christine. Après les opérations, elle a essayé de joindre le chirurgien. "C'était toujours occupé, on m'a expliquée qu'il ne peut pas s'occuper de tous les malades après des opérations".

Le chirurgien radié de l'ordre des médecins

Daniel a déposé plainte dès la fin 2018 auprès de l'ordre des médecins de l'Ardèche, "ils m'ont dit qu'ils s'associaient à ma plainte". Marie-Christine a fait la même démarche en début d'été 2022. Au total, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins d'Auvergne Rhône Alpes confirme avoir enregistré 20 plaintes depuis 2017. L'une d'elles, déposée par une victime de Beaumont-lès-Valence en février 2021, a entraîné la radiation du chirurgien. Radiation rendue publique le 17 mai 2022 : le docteur Piérunek ne fait plus partie de l'ordre des médecins aujourd'hui. Mais d'autres plaintes arrivent malgré tout auprès de la chambre disciplinaire.

Rendez-vous vendredi 9 septembre à Glun

Daniel donne rendez-vous vendredi 9 septembre à la salle des associations de la mairie de Glun à toutes les victimes du chirurgien. "Pour que les gens puissent parler et évoquer leur situation. Ce sont des personnes qui jusqu'à présent se sentaient seules. Depuis la médiatisation, beaucoup se disent : on n'est plus seul. Toutes les personnes avec qui je suis en contact ont des séquelles énormes. Impossibilité de marcher, handicap au niveau de la colonne vertébrale, et toutes les conséquences psychologiques...on a tous souffert".

Il faut que chacun puisse donner son idée sur la démarche à suivre. Certains veulent monter une association

Certains des participants ont ou vont déposer plainte auprès du parquet de Privas. Sollicité, celui-ci n'a pas répondu concernant le nombre de dossiers déposés.

Déjà une condamnation et des procédures en cours

Quatre anciens patients de ce chirurgien ont fait appel au cabinet de Me Etienne Bourgin. "Nous avons déposé plainte dans les mains d'un procureur puis d'un juge d'instruction depuis 2019. l'instruction est en cours ; nous avons parallèlement déposé un recours civil" explique-t-il. Me Bourgin raconte que des experts ont conclu à la défaillance dans la prise en charge de l'un de ces clients, avant, pendant et après l'opération. "Nous avons fait condamner ce chirurgien à une peine d'interdiction d'une année", condamnation tombée en janvier 2022. Des procédures sont donc déjà en cours.

L'intention de mes clients va être de demander des comptes aux confrères de ce chirurgien

L'avocat compte aller plus loin. "Je vise tout le monde, l'intention de mes clients va être de demander des comptes aux confrères de ce chirurgien et au conseil de l'ordre des médecins...pourquoi il faut dix ans en France pour remettre en question la notoriété d'un chirurgien ? _ Je pense que notre pays souffre dans son incapacité à protéger les citoyens notamment de cette caste_" assène-t-il.