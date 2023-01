"C'est un coup de massue": à Beuzeville, une manifestation contre la libération d'un homme accusé de viols

"Justice pour toutes ces femmes qui subissent l'injustice." Sur un grand drap blanc, accroché en plein centre-ville de Beuzeville, la colère de quatre femmes s'affichent en grand. En mai dernier, leur patron, gérant d'une pizzeria de la commune, est condamné à 14 ans de prison pour viols, harcèlement et agressions sexuelles pour des faits commis entre 2015 et 2018.

Huit mois après, une décision fait réagir les victimes. Début janvier, la chambre d'instruction de Caen a accepté la remise en liberté sous contrôle judiciaire de cet homme, désormais assigné à résidence dans le Calvados, jusqu'au procès en appel en juin, avec interdiction de se rendre dans le département de l'Eure. "Ca a été un coup de massue, réagit Virginie, une des quatre plaignantes.

Une cinquantaine de personnes se sont réunies à Beuzeville, ce samedi, pour dénoncer cette décision. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Je suis comme emprisonnée chez moi"

C'est pour mobiliser contre cette décision qu'elles ont décidé d'organiser, ce samedi 28 janvier, un rassemblement à Beuzeville, qui a réuni une cinquantaine de personnes. "On veut que la justice nous entende, réclame aujourd'hui Virginie. On a envie que tous cela s'arrête, on est fatigué mentalement et physiquement. Je recommençais à prendre goût de sortir, aller voir des amis mais depuis le 10 janvier c'est fini."

Ce sentiment est lui aussi partagé par une autre victime qui préfère ne pas révéler son identité: "Lui est libre, moi je suis comme emprisonnée chez moi. Il habite à 15 minutes de chez moi, je veux qu'il retourne en prison pour que moi je retrouve un peu de liberté.

"Il y a la présomption d'innocence mais au delà de ça il y a aussi la souffrance des victimes qui ont reçu cette décision comme un coup de poignard dans un cœur déjà bien meurtri", regrette lui aussi Maitre Sylvain Naviaux, avocat d'une des victimes.

Difficile prise en charge des victimes

Cette situation est aussi dénoncée par Amandine Liard, membre du collectif Nous toutes dans l'Eure. Pour elle, cette affaire dit beaucoup des difficultés dans la prise en charge des victimes: "On voit encore que les victimes ne sont pas prises en compte comme il le faudrait. On voit encore qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas vivre sereinement même quand une condamnation a été prononcée. Comment on fait quand des femmes vivent dans la peur?"

Dans cette affaire, en appel aura lieu du 12 au 15 juin prochain devant la cour d'appel de la Seine-Maritime.