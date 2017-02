"C'est un coup de poignard" raconte un béarnais dont la maison a brûlé

Une maison a entièrement brûlé ce mardi matin à Préchacq-Navarrenx, une famille a tout perdu. La mairie lance un appel aux dons.

Un violent incendie s'est déclaré ce mardi matin vers 10 heures dans une maison de la rue Carrera à Préchacq-Navarrenx, à quelques kilomètres de Navarrenx. En à peine deux heures toute la bâtisse a brûlé, il ne reste que les murs. La famille a été relogée par la mairie. Le couple a trois enfants de 9,15 et 16 ans.

Plus aucun souvenir

L'incendie a été tellement violent qu'il ne reste que les murs de la maison familiale récemment achetée. Le père de famille Samuel Demanet est sous le choc "depuis deux ans on fait des travaux pour restaurer notre maison qui date de 1850, tout est parti en fumée, c'est très dur"*. Mais le plus dur ce sont les souvenirs "tous les détails, les dessins de mes enfants qui sont petits, les cadeaux des fêtes des pères, la robe de mariée".

Les dessins des enfants, les cadeaux des fêtes des pères, la robe de mariée, c'est tout ça qui fait le plus mal — Samuel Demanet

La mairie a relogé la famille dans un gite situé à Navarrenx "c'était ma priorité" assure le maire Florent Laborde qui lance un appel aux dons.

Appel aux dons

La famille Demanet n'a plus rien, plus un papier d'identité, plus un vêtement. Pour les aider au plus vite, la mairie a lancé un appel aux dons pour collecter des vêtements et des chaussures "dans un premier temps, par la suite des meubles quand on aura le bonheur de trouver un logement" explique le père de famille.

Pour aider la famille Demanet deux solutions. Vous pouvez déposer vos dons à la mairie de Préchacq-Navarrenx aux horaires de permanence : le mardi de 17h à 19h ou le vendredi de 14h à 16h. Pour les aider encore plus vite vous pouvez joindre le maire ou son adjoint : 06 75 74 79 01 ou 06 43 65 49 63.