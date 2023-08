"C'est un drame absolu", témoigne Stéphane Haussoulier après le décès d'un enfant samarien en Lot-et-Garonne

L'émotion est vive au Conseil départemental, après la mort d'un adolescent confié à l'Aide sociale à l'enfance de la Somme. Agé de 12 ans, le jeune garçon était en colonie de vacances dans le Lot-et-Garonne lorsqu'il a perdu la vie dans un accident de minibus . Quatre autres enfants sont toujours hospitalisés ce samedi soir car gravement blessés, deux autres sont en urgence relative. Parmi eux, certains sont originaires de l'Oise, d'après les informations de l'association la Mouette, chargée de l'aide aux victimes.

"Nous sommes tous atterrés par cette nouvelle"

L'adolescent avait été confié aux services départementaux en 2022, en même temps que son frère aîné. L'émoi de Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental est donc considérable. Averti dès vendredi soir de l'état de santé du jeune garçon, grièvement blessé dans l'accident, il a ensuite appris son décès samedi matin. "Je pense surtout à sa grande sœur et son grand frère, qui ont perdu leur petit frère, confie Stéphane Haussoulier. C'est un drame absolu, parce que quand on envoie un enfant en vacances, c'est pour qu'il revienne." Sur les 2.000 enfants pris en charge par le département de la Somme, environ 500 sont partis en vacances cet été, dont cet adolescent.

"Nous sommes tous atterrés par cette nouvelle, poursuit le président du Conseil départemental*. Je pense aux travailleurs sociaux qui encadraient cet enfant sur le site de la colonie de vacances, mais aussi à Amiens, dans la maison d'enfants à caractère sociale. Je pense aussi à ses petits camarades qui ne vont pas le voir revenir de vacances.*" Une cellule médico-psychologique a justement été mise en place dans la maison de l'Aide sociale à l'enfance où était accueilli le jeune garçon, pour accompagner au mieux encadrants et enfants après ce drame.

Car malgré l'endurcissement nécessaire pour travailler dans les services d'aide à l'enfance, la mort de cet adolescent reste un choc. "Dans un service qui s'occupe d'enfants, on a souvent des difficultés. C'est un service où, hélas, le drame peut coexister avec le quotidien, témoigne Stéphane Haussoulier. Mais on est pas complètement armés face au décès. Naturellement, il y a une plus grande émotion dans ce genre de situation."

Des questionnements sur les causes de l'accident

Le président du Conseil départemental ne parvient pas non plus à s'expliquer les raisons de l'accident. D'après les premiers éléments, le minibus qui transportait les enfants a dévié de sa trajectoire, a traversé la voie opposée et a violemment percuté un parapet en béton avant de basculer dans un fossé. "Tout ça paraît inexplicable. Comment arrive-t-on à traverser une route alors qu'a priori rien n'explique cela ?, s'interroge-t-il. On est dans le temps de l'enquête. Je pense qu'on aura l'occasion d'en savoir plus dans les jours à venir." Le chauffeur du minibus a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, mais n'avait pas consommé d'alcool d'après les premiers examens.

Stéphane Haussoulier salue l'initiative du gouvernement de s'être rendu sur place, en Lot-et-Garonne, notamment de la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du service national universel, Prisca Thévenot. Pour la suite, "je ne sais même pas comment cela se passe", admet Stéphane Haussoulier, tant cette tragédie est inédite. Il imagine toutefois que le Département pourrait se charger des obsèques de l'enfant.