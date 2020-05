"C'est un drame" : l'émotion à Saint-Varent après la fusillade qui a fait quatre morts

Silence de plomb aux Carrières Roy ce jeudi matin. Il n'y a ni ballet de camions, ni de convoi de fret, comme il peut y en avoir d'habitude. Sur le parking, une dizaine de salariés. Choqués, ils ne souhaitent pas s'exprimer. Ce mercredi, ils ont perdu trois de leurs collègues au cours d'une fusillade. L'assaillant - qui travaillait également dans l'entreprise avant d'être déclaré inapte au travail il y a un mois - s'est suicidé.

Moins de 24 heures après les faits, les habitants de Saint-Varent sont sous le choc.

Dans le centre-bourg de Saint-Varent, à deux kilomètres des carrières, règne un mélange d'émotion et de stupéfaction chez les habitants. Monique, qui connait plusieurs employés de l'entreprise, dit avoir eu "très peur". Un sentiment partagé par Suzanne.

C'est un drame. On n'est plus en sécurité même dans nos petites campagnes. - Suzanne, habitante de Saint-Varent

Parmi les victimes, deux représentants syndicaux de la CFDT. La responsable de la branche Construction Bois des Deux-Sèvres, Catherine Vezien, n'arrive toujours pas à y croire.

"Je ne sais pas si je pourrai m'en remettre", confie Catherine Vezien. Assise derrière son bureau dans les locaux de la CFDT ce jeudi matin, elle peine parfois à trouver ses mots, encore sous le coup de l'émotion.

Jérôme était mon second, il était le trésorier du syndicat. Mais il était aussi mon ami depuis plus de vingt ans. Aujourd'hui je me retrouve face à son bureau, vide. C'est très dur. - Catherine Vezien, responsable de la CFDT Construction Bois des Deux-Sèvres

Jérôme et Alain étaient bien connus des membres de la CFDT. Valérie Seguin, responsable départementale du syndicat, s'entretenait régulièrement avec eux. Elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé.

On dit souvent que les représentants syndicaux ne font pas grand chose. Mais on fait ce qu'on peut et c'est très prenant. Et c'est quand même malheureux de perdre la vie simplement parce qu'on a envie d'aider les autres. - Valérie Seguin, responsable de la CFDT des Deux-Sèvres