"C'est un kamikaze de la route" : six mois de prison ferme pour le fuyard de l'A7, flashé à 170 km/h

Un homme de 31 ans a été condamné ce lundi 6 mars à une peine de six mois de prison ferme et deux ans de sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Valence. Vendredi 3 mars, sur l'A7, il a été contrôlé à 170 km/h et a refusé de se soumettre au contrôle des gendarmes.