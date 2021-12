"C'est un pacte de confiance" : 9 communes du Libournais signent un contrat de sécurité intégré avec l'Etat

Hausse de 17% du nombre de cambriolages en 2020, progression du nombre de terrains et d'habitations occupées illégalement ou de consommation d'alcool et de stupéfiants sur la voie publique, 95 victimes de violences intrafamiliales l'an dernier, un chiffre en augmentation constante depuis 2016 ; neuf communes du Libournais ont signé ce lundi 06 décembre, un CSI, un contrat de sécurité intégré avec la préfecture de la Gironde et le Parquet de Libourne. Objectif, lutter contre la hausse de la délinquance sur le territoire.

Qu'est ce que c'est le CSI ?

Créé par le Gouvernement au mois d'avril dernier, il s'agit du premier contrat de ce type signé en Gironde et le seul de France pour une zone exclusivement "Gendarmerie". Ce contrat de sécurité intégré c'est un nouvel outil de partenariat entre les maires des neuf communes d'Arveyres, Cadarsac, Izon, Lalande-de-Pomerol, Les Billaux, Libourne, Pomerol, Saint-Germain-du Puech et Vayres et le Parquet de Libourne et la Préfecture de la Gironde. C'est un partenariat sur lequel ces acteurs travaillent depuis 5 mois.

Il répond à quatre objectifs : renforcer la citoyenneté et la prévention, garantir la tranquillité et la sécurité du quotidien, contribuer à la justice de proximité et accroitre le soutien et l'aide aux victimes. Ce CSI est signé pour cinq ans jusqu'en 2026.

Pourquoi ce nouveau dispositif ?

D'autres dispositifs sont déjà en application sur le territoire comme les quartiers de reconquête républicaine ou les zones de sécurité prioritaire, des quartiers où les forces de l'ordre font une action de proximité et au quotidien dans la lutte contre la délinquance. Pourtant selon les élus locaux signataires de ce CSI, les dispositifs existants ne sont pas suffisants pour endiguer la délinquance, par manque de moyen notamment mais aussi par manque de communication entre les services de l'Etat et les acteurs locaux.

Philippe Buisson, maire de Libourne explique le contexte de la hausse de la délinquance dans sa ville Copier

L'intérêt du contrat de sécurité intégré c'est justement d'accentuer la coordination de chacun des acteurs signataires du contrat, à savoir les neufs maires, la Préfecture de la Gironde et le Parquet de Bordeaux. Le CSI acte les engagements pris entre chacun des partis.

"Ce contrat de sécurité intégré je l'ai accepté car il garantit une hausse de l'effectif des Gendarmes. Ce contrat c'est la promesse de plus de bleu sur la voie publique" Philippe Buisson, Maire de Libourne.

Philippe Buisson, maire de Libourne © Radio France - Erwan Chassin

Ce contrat prévoit de renforcer la Justice de proximité grâce à un GLTD sur tout le territoire concerné par le contrat. Ce Groupe Local de Traitement de la Délinquance, en partenariat avec la Gendarmerie dont les effectifs vont être renforcés par 10 gendarmes, doit permettre de traiter au cas par cas les délinquants et de proposer des solutions adaptées.

Olivia POUPOT, colonelle commandant le groupement départemental de la Gironde Copier

En échange, les collectivités signataires s'engagent à mettre en œuvre les travaux d'intérêt général et les travaux non-rémunérés, à développer le rôle des conciliateurs de justice. Les élus pourront joindre très rapidement le Parquet grâce à un mail spécial, pour obtenir une réponse rapide à un problème de sécurité.

Même si le territoire du Libournais est peu concerné, le contrat de sécurité intégré doit aussi prévenir le repli communautaire, la radicalisation ou le séparatisme.

Plus de caméras dans les rues et de policiers municipaux

Libourne est l'une des villes les plus vidéosurveillée de France. 103 caméras sont actuellement disposées dans les rues soit 1 pour 240 habitants. Le contrat prévoit des financements pour en augmenter le nombre. Deux policiers municipaux seront très prochainement recrutés pour assurer le visionnage des films de surveillance en permanence.

D'autres actions devraient voir le jour comme la création d'un conseil des droits et des devoirs des familles pour aider à l'exercice parental à l'égard des plus jeunes.

Le contrat entre en application dès le début de l'année 2022.