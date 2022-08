"C'est un peu le paradis des pompiers" : au nord-est de Toulouse, la nouvelle caserne Atlanta est en service

Cette nouvelle caserne du SDIS de Haute-Garonne vient d'ouvrir au nord-est de Toulouse. Un outil de plus dans la réorganisation des secours dans l'agglomération toulousaine, pour être plus efficace en cas d'accident ou d'incendie. Et un bel outil de travail pour les pompiers.

Dans le garage, ou garés devant, il y a tout type de véhicules, prêts à partir. Ambulances, camion avec la grande échelle, ou véhicule spécialisé en dépollution. Au nord-est de Toulouse, la nouvelle caserne des pompiers de Haute-Garonne est opérationnelle depuis le 25 juillet dernier. Elle est positionnée tout près du boulevard d'Atlanta, en bord de rocade, non loin de Gramont et de la Roseraie.

Avec 73 professionnels et 46 volontaires, les pompiers secouristes interviennent désormais dans une partie de Toulouse mais aussi dans les communes proches : Launaguet, L’Union, Mons, Pin-Balma, Flourens. Une partie aussi d'Aucamville, Fonbeauzard, Balma, et Drémil-Lafage.

A la tête de ce centre de secours, le commandant Thierry Sigwald, qui ouvre de nombreuses portes pour faire la visite. Au rez-de-chaussée, les bureaux administratifs, les vestiaires, les cuisines et le réfectoire. Le local d'alerte, qui reçoit les missions du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de Haute-Garonne. Et puis bien sûr le garage, avec les véhicules savamment garés.

Pour le moment, le centre de secours connaît une activité calme. Les Toulousains sont partis en vacances, et les pompiers sont moins sollicités. Ce qui leur permet justement d'ajuster leur fonctionnement, et leur rapidité en cas d'alerte. "Ce qu'il faut faut peaufiner maintenant, c'est la routine, trouver les repères. Le but, c'est l'efficacité, qui se ressent ensuite sur la qualité des secours" explique le commandant Sigwald.

Des conditions de travail optimales

Et tout a été pensé pour être efficace, dès la réception de l'alerte. "La caserne est aujourd'hui optimale, tant dans le fonctionnement que dans l'occupation des locaux" explique le lieutenant Guillaume Borragini, officier de garde à la caserne Atlanta. Il explique aussi que si le chemin des secouristes est tracé pour la rapidité lors du départ en intervention, il l'est aussi au retour : "quand on rentre d'un incendie, on peut être souillé par les fumées, les suies. Et donc on a un circuit "propre/sale" pour les équipements, qui nous permet de pouvoir réintégrer l'effectif en bon état".

Les pompiers sont toujours prêts à partir. © Radio France - Mathieu FERRI

Quant à la qualité de vie dans la caserne, elle a aussi franchi un cap explique le lieutenant : "Nous avons 40 chambres qui nous permettent de pouvoir disposer tous d'un lieu de repos. Nous avons une salle de sport qui nous permet de pouvoir entretenir notre condition physique. Cela peut paraître bizarre, mais oui, ça fait partie de notre travail d'entretenir notre condition physique".

"Ce n'est pas le paradis des pompiers, mais ça y ressemble !", se réjouit l'officier.