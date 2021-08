"C'est un soulagement", réagit Hussein Bourgi après le transfert de Fabien Azoulay en France

Condamné à 16 ans de prison en 2017 pour "importation de stupéfiants", Fabien Azoulay a été transféré ce mardi en France. L'aboutissement d'un long combat pour les avocats et sa famille. Le sénateur de l'Hérault Hussein Bourgi avait écrit en avril au ministre des Affaires étrangères.

Fabien Azoulay, un Français condamné à 16 ans de prison en 2017 par la justice turque pour détention de stupéfiants, a été transféré ce mardi 17 août en France pour y finir de purger sa peine. Fabien Azoulay avait été arrêté pour avoir acheté sur Internet une fiole de produit stimulant. Selon ses avocats, il ne savait pas que ce produit avait été interdit en Turquie six mois plus tôt et s'était fait livrer "en toute bonne foi". Mobilisé sur ce dosser, le sénateur de l'Hérault Hussein Bourgi se félicite de ce transfert.

"C'est un soulagement. À la fois pour Fabien Azoulay, pour sa famille, ses amis et ses proches", réagit Hussein Bourgi. Le parlementaire avait écrit en avril au ministre des Affaires étrangères une lettre pour réclamer ce transfert en France. Le courrier avait été co-signé par 120 députés et sénateurs. "En prison il a subi des sévices, des brimades. Fabien a été ébouillanté par un codétenu qui ne voulait être dans sa cellule. Ca été très difficile", ajoute le sénateur de l'Hérault.

"Fabien a fait preuve de beaucoup de courage" - Hussein Bourgi

Le sénateur de l'Hérault a salué le travail diplomatique de la France puisque les relations avec la Turquie ne sont pas excellentes. "La France va vraisemblablement commuer le reste de sa peine", précise Hussein Bourgi.