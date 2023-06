"C'est une abomination", réagissent les habitants de Chartuzac après la profanation du cimetière

Dans la matinée du vendredi 16 juin, Pierre Plat, maire de Chartuzac au sud de la Charente-Maritime, a reçu un appel de la part d'une entreprise de pompes funèbres, "quand ils m'ont appelé je ne m'attendais pas à voir tout ça", souffle Pierre Plat. Une fois sur place, dans le cimetière de la commune, le maire fait face à une scène d'horreur, "il y avait des caveaux ouverts, des ossements ont été déplacés hors des tombes", poursuit-il. Mais le drame ne s'arrête pas là, dans la commune voisine, Turgéas-Saint-Maurice, le cimetière a subi le même sort. En tout, 27 caveaux ont été ouverts , depuis les habitants n'arrivent pas à s'en remettre.

ⓘ Publicité

"C'est une abomination"

Dans le village de 170 habitants, le cimetière situé hors du village a été réhabilité, "il est de nouveau ouvert aux familles", explique Pierre Plat. Pourtant, les habitants ont du mal à y retourner sereinement. "J'y suis allé dès que j'ai su pour voir si la tombe de ma belle-mère allait bien, mais depuis, je n'y ai pas remis les pieds", raconte Jean-Marie Dejongue. Le Chartuzacais est revenu chez lui soulagé : la tombe de sa belle-mère n'a pas été impactée. "C'est une abomination, je ne sais pas comment j'aurais réagi si le caveau avait été ouvert", continue-t-il. Même si il

De l'autre côté de la rue, chez Marie-Madeleine Branlant, l'incompréhension est la même, "la tombe de ma tante qui était aussi ma marraine a été ouverte". Résidente du village depuis toujours, elle n'a jamais été témoin d'un acte aussi barbare, "ça me révolte, j'espère que les gendarmes vont vite retrouver la personne qui a fait ça", affirme Marie-Madeleine Branlant.

Dès la macabre découverte, le procureur de Saintes a ouvert une enquête pour violation de sépulture et vol. Les gendarmes ont recueilli les témoignages des habitants, et les plaintes des familles concernées. Le cimetière étant situé à l'écart des habitations, "personne n'a rien entendu, en plus, ça s'est passé dans la nuit alors personne n'a rien vu", soupire le maire de Chartuzac.