"C'est une absurdité" : un commerçant de Dorlisheim ouvre sa boutique malgré l'interdiction

Le gouvernement a donc décidé de ne pas reconfiner mais de renforcer le couvre-feu et de fermer les magasins ou centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés. Cela concerne plus d'une dizaine de centres ou de boutiques en Alsace et notamment la galerie marchande Cora à Dorlisheim (Bas-Rhin). Une décision que dénonce Denis Dotter. Il est le gérant de la boutique Franc'or et représentant des commerçants de cette galerie et il a décidé en dépit de l'interdiction d'ouvrir son commerce ce lundi matin.

Le conseil scientifique de la calculette

"J'ai décidé d'ouvrir pour manifester contre cette décision qui a été prise dans la nuit de samedi à dimanche", explique Denis Dotter. Le Cora de Dorlisheim ne figurait pas sur la première liste de centres commerciaux fermés avait indiqué la préfète du Bas-Rhin, avant d'y être ajouté. "Ils ont dû réunir un conseil scientifique de la calculette samedi soir pour que quand on se réveille dimanche matin, on se rende compte qu'à Dorlisheim il n'y avait pas 14.400 m², mais finalement plus de 20.000 m², enter samedi et dimanche ils ont rajouté les réserves, la cafétéria et les bureaux, mais il n'y a pas de public dans les réserves !"

Denis Dotter explique qu'il n'est pas opposé aux mesures restrictives de lutte contre la pandémie, "je suis prêt à faire le pari de la fermetures des centres commerciaux pour lutter contre l'épidémie de Covid mais avec des mesures qui sont cohérentes, celle-ci ne l'est pas. C'est une absurdité".

L'ouverture de la bijouterie de Denis Dotter n'a duré que quelques heures. "Un événement symbolique". Il avait été prévenu que si des clients entraient dans sa boutique, il ne toucherait pas les indemnités du fonds de solidarité. Une quinzaine de gendarmes étaient présents ainsi que la sous-préfète de Molsheim.