"C'est une force de travail qui disparaît", un gérant d'autoécole victime d'un cambriolage à Argentré

Sept moto d'apprentissage ont été volées ce week-end des 13 et 14 mai 2023 dans le centre de formation moto de l'autoécole Orion à Argentré, à l'est de Laval. Le gérant, Sylvain Ronné, estime la perte à 30.000 euros. C'est la première fois que le patron de l'autoécole Orion, qui compte sept centres d'apprentissage dans le département, est cambriolé. Le week-end des 13 et 14 mai 2023, des voleurs se sont introduits dans le centre de formation moto à Argentré. Ils ont réussi à forcer la baie vitrée qui mène au bureau pour ouvrir le garage par l'intérieur.

Une force de travail en moins

"Je suis blasé et en colère", déclare-t-il. C'est grâce aux policiers de Laval que Sylvain Ronné s'est rendu compte du cambriolage. "Ils m'ont téléphoné lundi matin pour me dire qu'une de mes motos avait été découverte abandonnée dans Laval", raconte-t-il. Tout de suite après, il se rend dans son local et c'est là qu'il découvre l'étendu des dégâts. "J'ai vu que le garage était grand ouvert. J'ai tout de suite compris que les deux roues étaient partis." Au total, ce sont six motos, un scooter et un ordinateur qui ont été dérobés. "C'est une force de travail qui disparaît et donc qu'il va falloir la remplacer."

Sylvain Ronné a déposé plainte auprès des gendarmes d'Argentré, qui selon lui, sont passés faire des prélèvements dans le garage.