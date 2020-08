"C'est une honte de la part de ces gens-là," Robert Hébras, dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane

Après la découverte d'inscriptions négationnistes au Centre de la Mémoire des martyrs d'Oradour-sur-Glane ce vendredi, Robert Hébras, le dernier survivant encore en vie du massacre du 10 juin 1944 exprime sa colère. Face à ces dégradations, le dernier témoin vivant se dit indigné mais pas surpris, "ce qui est arrivé je le prévoyais depuis x temps, parce qu'aujourd'hui on oublie, on a tendance a oublier". Celui qui, à 95 ans, a combattu toute sa vie les négationnistes en racontant son histoire regrette que "beaucoup de générations qui arrivent derrière ont tendance à vouloir rayer tous ça, et ils ne se rendent pas comptent que l'on est à la veille d'un conflit."

C'est une honte de la part de ces gens-là - Robert Hébras

Robert Hébras le constate, "je sais qu'il y a énormément de révisionnistes et je suis même surpris que cela n'arrive pas plus tôt. C'est une honte de la part de ces gens-là." Pour le dernier survivant du massacre encore en vie, "la personne ou les personnes qui ont fait ça ne sont pas normaux ou alors ce sont des gens haineux qui ne veulent pas reconnaître les faits." Un négationnisme qui blesse ce témoin de l'horreur commise à Oradour.

Le 10 juin 1944, alors âgé de 19 ans, il perd sa mère et ses deux sœurs, brûlées vives dans l'église d'Oradour-sur-Glane incendiée par les soldat de la Division SS Das Reich. Blessé, il réussit à s'échapper d'une grange avant que les Allemands y mettent le feu, 642 personnes sont mortes assassinées ce jour-là. Robert Hébras fait partie des six personnes qui avaient survécu à ce massacre. Il entre ensuite dans la résistance puis, plus tard, multiplie les témoignages dans les établissements scolaires et transmet son histoire à travers des visites guidées dans les ruines du village martyr.