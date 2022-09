"C'est une machination", Gaël Perdriau répond aux accusations de chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne

Les nouvelles révélations de Médiapart, en début de semaine, ont été un coup de boutoir supplémentaires. D'après des enregistrements publiés mardi par Médiapart, Gaël Perdriau savait qu'un chantage était exercé contre son ancien premier adjoint, Gilles Artigues. Celui-ci, piégé, a porté plainte contre plusieurs élus, dont le maire Gaël Perdriau, et les accuse de l'avoir fait chanter pendant huit ans en utilisant une vidéo de nature sexuelle tournée par un autre adjoint au maire, Samy Kéfi-Jérôme.

Gaël Perdriau, accusé d’être le commanditaire de ce piège, s’est exprimé en longueur ce mercredi, dans les bureaux de son avocat parisien, Me Ingrain, auprès de France Inter. Voici ce qu’il faut retenir de cette heure d’explications.

Dans l'entretien ci-dessous, différents protagonistes sont évoqués, nous vous rappelons qui est qui :

Gilles Rossary-Lenglet (la personne interviewée) : c'est lui qui a révélé l'affaire et lui qui a co-organisé le guet-apens dont a été victime Gilles Artigues dans un hôtel parisien. Il affirme que le maire et son entourage lui ont commandé ce piège. Il était en couple avec Samy Kéfi-Jérôme au moment des faits.

Gaël Perdriau : le maire (LR) de Saint-Étienne, il est accusé d'avoir commandité un moyen de museler politiquement son premier adjoint de l'époque, Gilles Artigues.

Pierre Gauttieri : directeur de cabinet à la mairie de Saint-Étienne, il est lui aussi accusé d'avoir tendu un piège à Gilles Artigues afin de faire pression sur ce dernier.

Samy Kéfi-Jérôme : actuel adjoint au maire de Saint-Étienne à l'éducation, c'est l'autre co-organisateur du piège. Il est apparait sur la vidéo en question. Il était le compagnon de Gilles Rossary-Lenglet en 2014.

actuel adjoint au maire de Saint-Étienne à l'éducation, c'est l'autre co-organisateur du piège. Il est apparait sur la vidéo en question. Il était le compagnon de Gilles Rossary-Lenglet en 2014. Gilles Artigues : ancien premier adjoint (UDI) au maire de Saint-Étienne à l'époque des faits, en 2014. Il est aujourd'hui troisième adjoint au maire et vice-président de Saint-Étienne Métropole. C'est lui la victime. Il a été filmé avec un escort boy et a subi un chantage à la vidéo érotique.

INTERVIEW de Gaël Perdriau

Avez vous demandé, comme l'affirme Gilles Rossary-Lenglet et Samy Kéfi-Jérôme, de piéger Gilles Artigues au moyen de cette vidéo ?

Gaël Perdriau : Jamais ! Au grand jamais ! D'abord parce que ça ne fait absolument pas partie de mes pratiques politiques. Je suis investi à Saint-Étienne et en politique depuis 1995. Tout le monde me connaît avec une droiture dans la façon de mener les choses, qui est la mienne. Et je suis un homme honnête, loyal et, qui plus est, sans aucun motif de rentrer dans ce genre de compromissions. C'est une manipulation. C'est une terrible machination qui vise à me salir, moi ma famille, à salir aussi Saint-Étienne et à détruire qui je suis politiquement.

Vous avez affirmé à plusieurs reprises ne pas être au courant de cette vidéo. Un enregistrement publié par Médiapart mardi montre que vous y faites référence lors d'une conversation privée. Étiez-vous au courant, Gaël Perdriau, de l'existence de cette vidéo ?

Alors... Il y avait une rumeur qui évoquait l'existence de cette vidéo. Comme il y avait d'ailleurs d'autres rumeurs concernant Gilles Artigues, me concernant, concernant d'autres élus municipaux. La rumeur est un exercice malheureusement assez fréquent en politique et la ville de Saint-Étienne n'y échappe pas. Je note que l'enregistrement qu'a utilisé Mediapart, qui montre que j'ai connaissance de cette vidéo, date du 22 avril 2022, soit effectivement quelques jours ou quelques semaines après que Gilles Rossary-Lenglet m'ait révélée son existence. Et un mois et demi après que Gilles Rossary-Lenglet rentre en contact avec Médiapart. Il n'y a pas d'enregistrements -en tout cas connus à ce jour-, antérieurs à cette période. C'est en cela que je dénonce cette terrible machination. C'est ce que Médiapart avance comme élément de preuve date d'un mois et demi après le contact avec le journaliste de Médiapart et donc, en manque de preuves, d'éléments tangibles, il a fallu en fabriquer.

Gilles Artigues, par la voix de son avocat, affirme vous avoir signalé l'existence de cette vidéo dès la fin 2016. Vous n'avez rien fait, selon lui, à ce moment là. Étiez-vous à ce moment là au courant par la voix de Gilles Artigues ? Et pourquoi ne pas avoir dénoncé ces faits ?

Gilles Artigues a évoqué cette cette rumeur sans la développer, sans m'expliquer qu'il y avait des éléments précis et tangibles qui pouvaient transformer cette rumeur en réalité. À aucun moment, par écrit ou oralement, il m'a fait part d'un désarroi ou d'une demande de soutien ou d'aide. C'en est resté à l'état de rumeur, comme j'ai pu en être victime moi-même et ma famille ou d'autres élus.

Vous n'avez pas cherché à vérifier la matérialité de cette rumeur ?

Mais je ne suis pas enquêteur de police ! Encore une fois, Gilles Artigues ne m'a pas confirmé la véracité de cette rumeur. Et donc ça, ça a duré dix secondes.

Que vous dit-il précisément ?

Il me dit : "Tu as entendu parler de cette rumeur, de cette vidéo ? C'est vraiment dégueulasse". Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je lui réponds, je ne me souviens plus, et on passe à autre chose.

"Je n'ai pas empêché Gilles Artigues d'être candidat. Il a été candidat à toutes les élections qu'il a voulu. Y compris la dernière"

Gilles Artigues assure que vous avez exercé des pressions sur lui à plusieurs reprises depuis 2014. Il dit notamment, par la voix de son avocat, qu'il n'a pas pu se présenter aux législatives car vous le lui avez demandé. Avez-vous demandé à Gilles Artigues de ne pas se présenter aux législatives cette année ?

C'est peut-être le versant le plus important puisque je suis accusé de chantage aggravé. Pour qu'il y ait chantage, il faut un maître chanteur et une victime et il faut l'objet du chantage. Il a été candidat à toutes les élections qu'il a voulu. Toutes, y compris la dernière. Je ne l'ai pas empêché d'être candidat. Je l'ai simplement invité à tirer les conséquences d'une énième défaite. Parce qu'un premier adjoint qui perd au premier tour d'une législative contre celui qui sera évidemment sur la liste opposée en 2020 et qui fait 16 %, on ne peut pas dire que ce soit un soutien majeur pour la liste que je conduis. Je n'avais qu'une seule préoccupation, c'était de préserver de ce fiasco électoral la majorité municipale.

Avez-vous cherché, lors de ces législatives, à laisser la place à des candidats de la majorité ? En raison de vos ambitions à intégrer un gouvernement dirigé par la majorité présidentielle ?

Absolument pas. Je n'ai d'ailleurs apporté mon soutien à aucun candidat au premier tour des législatives. Si j'avais voulu intégrer un gouvernement sous Emmanuel Macron, j'aurais pu le faire lors de sa première élection en 2017.

Cela vous a été proposé ?

Je l'ai refusé. Si j'avais voulu être ministre, j'aurais été ministre d'Emmanuel Macron. [...] Croyez bien que je mets toute mon énergie à démonter cette machination et à en connaître les mobiles, les auteurs. Parce que la finalité, j'en suis convaincu, c'est de me détruire, de m'éliminer du paysage politique stéphanois.

Selon vous, qui vous veut du mal et pourquoi ?

Je cherche, je cherche et encore une fois, je vous le dis. J'établis des liens entre des actualités récentes et ce qui est en train de se passer. Qui aurait intérêt aujourd'hui à transformer ce qui est, pour moi, un fait divers en affaire politique au détriment de son maire, au détriment de la ville ? Je sais qu'une chose, c'est que cet été, j'ai pris un certain nombre de contacts avec des députés, avec des maires LR pour leur faire part de mon souhait de me présenter à la présidence des Républicains. Pour défendre une ligne politique que je ne reconnais pas dans mon parti, une ligne sociale humaniste. Et, face aux candidatures annoncées d'Éric Ciotti, un homme que je combats parce qu'il va emmener clairement le parti vers une union des droites, il ne cache pas -avec Nadine Morano- des proximités très fortes avec Éric Zemmour, avec Marion Le Pen et bien moi, je suis attaché aux Républicains.

Qu'est ce qui vous empêche d'être candidat ?

Excusez-moi, vu le flot de calomnies qui tombent sur moi maintenant depuis dix jours, vous pensez vraiment que les conditions sont réunies pour que je sois candidat à la présidence des Républicains ?

"Pourquoi cette affaire sortirait précisément aujourd'hui ? À quelques semaines de l'élection à la présidence des Républicains ? [...] Il y a rarement du hasard en politique"

Ce serait des rivaux parmi Les Républicains qui auraient orchestré la publication de cette affaire, dans Médiapart, selon vous ?

Vous parlez de personnalité nationale. Vous savez, pour trouver des personnalités nationales aux Républicains, il ne suffit pas d'aller très très loin. Je dis que je cherche pour l'instant. Parce qu'encore une fois, c'est pour moi une terrible machination, une machine à me détruire, à me salir. Et je veux effectivement comprendre d'abord ce qui s'est passé, le déroulement. Aujourd'hui je n'ai pas plus d'éléments que vous pour démonter cette machine. Une fois que j'aurai compris ce qui se passe sur chacun des volets de l'affaire, j'irai effectivement chercher qui en est à l'origine et qui a intérêt à faire en sorte que Saint-Étienne soit freiné dans son évolution positive. Encore une fois, je le dis en toute modestie, mais, pour rechercher un maire aussi bien élu à Saint-Étienne avec une relation de confiance et de proximité avec les habitants, il faut remonter à 1971.

Qu'est ce qui vous permet de dire que votre rivalité (connue) et vos divergences de vue -notamment avec Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes- pourraient être une des raisons de cette "machination" comme vous la nommez ?

Écoutez, je n'irai pas aussi loin aujourd'hui dans ces affirmations, parce que, contrairement à ceux qui m'accusent aujourd'hui, je ne le ferai pas sans éléments de preuve. Je dis simplement qu'il y a une concordance des temps qui me laisse à penser qu'il y a un lien. Enfin ! Pourquoi une affaire qui remonterait à 2015, il y a huit ans, sortirait précisément aujourd'hui ? Après que j'ai pris un certain nombre de contacts avec des députés, des élus LR pour leur faire part de ma réflexion à la candidature de la présidence du parti ? Et à quelques semaines de l'élection qui aura lieu au mois d'octobre ? Je dis juste : pourquoi huit ans après ? Il y a rarement du hasard en politique.