Un navire grec de 140 mètres de long, l'Aegean Odyssey, avec 350 touristes américains à bord, a quitté le port de Nice sur ordre de la capitainerie après de nombreuses plaintes de riverains. Le bateau, un ancien ferry, était très bruyant et dégageait d'épaisses fumées noires.

C'est une première à Nice, un navire trop bruyant et polluant expulsé du port

Une mesure exceptionnelle. Le navire de croisière Aegean Odyssey, avec 350 touristes américains à bord, a été contraint de quitter le port de Nice ce jeudi soir. Des riverains s'étaient plaints du bruit et des fumées noires issues des groupes électrogènes. La capitainerie lui a ordonné en fin d'après-midi jeudi de prendre le large.

Selon le directeur d'exploitation du port de Nice, Michel Lallement "le vieux bateau était arrivé sur le quai des ferries du port de Nice à 7h30 jeudi. Et des riverains rapidement se sont plaints auprès d'Olivier Bettati, chargé de la Mission de transformation du Port de Nice et auprès de la capitainerie... il a d'abord été décidé de déplacer le navire en dessous du Monument aux Morts de l'autre côté du port ... Puis hier à 19h30 les autorités du port sont allés voir le commandant du bateau pour lui demander de partir au nom d'un troubles à l'ordre public... Le temps de récupérer tous les passagers qui étaient partis en excursion sur les Alpes-Maritimes, l'Aégean Odyssey a finalement quitté Nice pour Toulon vers minuit et demi."

"Les émissions de ce bateau s'élèvent à 60 décibels en permanence, ce qui est dans les normes, mais en permanence, cela devient insupportable pour les riverains sans oublier la pollution visible de l'air. Une épaisse fumée. Nous avons pris une mesure exceptionnelle qui ne doit pas faire peur aux autres compagnies : nous avons d'excellentes relations avec les autres compagnies qui exploitent les navires : Club Med, qui compte 700 passagers, ou le Ponant et la Belle des Océans."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le port de Nice appartient à la Métropole Nice-Côte d'azur dont le président est Christian Estrosi, et est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice.