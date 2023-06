"C'est vraiment horrible" : l'émotion des habitants après l'agression d'une dame et sa petite-fille à Bordeaux

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Lundi 19 juin, aux alentours de 17h30, en plein cœur du quartier des Chartrons, une femme âgée de 73 ans et sa petite-fille de 7 ans se font agresser par un homme . Alors qu'elles rentraient chez elle, l'individu a tenté de les en empêcher en les tirant par le bras, avant de les projeter violemment au sol.

Au lendemain de l'agression, la vie suit son cours dans le quartier, même si le sujet est au cœur des discussions. Certains habitants s'inquiètent d'une hausse du sentiment d'insécurité.

"Je ne sors plus le soir"

Sur le cours de la Martinique, là où la scène s'est produite, Claudine, habitante du quartier depuis plus de 30 ans témoigne : "Je ne sors plus le soir. Maintenant, ça devient inquiétant, ça fait peur". La retraitée, qui réside quelques rues derrière le cours sent une "dégradation" de la sécurité. C'est aussi ce que ressent Corinne, qui après 20 ans de vie en centre-ville le constate : "C'est sûr que ça se dégrade, il y a des quartiers que l'on évite de fréquenter maintenant. Mais ici, aux Chartrons, ce n'est pas trop le cas, on est encore bien ici" relativise-t-elle.

Nafaa, la trentaine, lui, a un rituel : tous les soirs, et depuis deux ans, il se rend dans la supérette que tient son ami pour prendre le café avec. La petite boutique est située juste en face de l'appartement où a eu lieu l'agression. Pour lui c'est clair, il y a une baisse de la sécurité : "Normalement, il n'y a jamais de problèmes ici. Avoir peur de venir ici ? Je pense pas, mais maintenant c'est devenu risqué. Le fait que des choses comme ça se passent ici, c'est vraiment horrible" confesse-t-il.

Lucie était là au moment des faits. Après avoir entendu les premiers cris de la jeune fille, elle a réussi à sortir de chez elle, et ainsi pu prendre des photos pour les transmettre aux forces de l'ordre.

Lucie, la voisine, montre les photos qu'elle a pu prendre au moment des faits © Radio France - Hugo Deschamps

"Ça peut arriver à n'importe quel endroit"

Pour Florence, qui travaille dans un magasin de prêt-à-porter, le quartier des Chartrons est un endroit tranquille. S'il y a une agression, cela ne traduit pas une hausse de l'insécurité : "C'est comme dans toute ville. Parfois il y a un cinglé qui arrive et qui pète un câble. Ça peut arriver à n'importe quel endroit. On ne se sent pas moins en sécurité".

Mardi 20 juin, en milieu d'après-midi, le parquet de Bordeaux a annoncé le transfert de l'agresseur vers l'hôpital psychiatrique Charles Perrens à Bordeaux, à la demande d'experts.