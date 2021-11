"C'est Zemmour ou rien" : les militants stéphanois de Génération Z mènent campagne

Leur champion n'est pas encore déclaré, et pourtant, ils mènent déjà campagne tambour battant. Par lot de huit affiches, sur le recto et le verso des panneaux, la dizaine de militants de Génération Z à Saint-Étienne est très motivée. "C'est Zemmour ou rien" assure Victor, étudiant de 20 ans en sciences politiques, en placardant un portait du polémiste d'extrême-droite avec l'inscription "Zemmour président".

Le petit groupe est discret : en quelques coups de pinceau, le panneau est recouvert, et les quinze jeunes disparaissent vers un autre point. © Radio France - Louise Thomann

Ce soir, un automobiliste engage le débat, sur une des sorties du candidat putatif : les prénoms, "français" ou non. "La France, ce n'est pas Éric Zemmour, et ça ne le sera jamais!" "C'est ce que l'on verra" rétorque Antoine. L'étudiant en informatique assure que c'est la première fois que ce genre de scène se produit.

Des militants de plusieurs horizons

Toutes les semaines depuis environ deux mois, ces quinze jeunes adultes écument les rues stéphanoises. C'est le premier engagement politique d'Antoine, 19 ans, qui suit des études en informatique. Il veut avoir "un rôle à jouer" dans la future élection, et assure que le mouvement rassemble des militants venus de beaucoup d'horizons politiques. "On peut avoir du Les Républicains, du Rassemblement National, du La France Insoumise aussi..." C'est à la télévision qu'il a découvert le polémiste, et il fait partie du noyau fondateur du mouvement à Saint-Étienne.

Pour l'instant, je ne me vois pas voter pour un autre candidat qu'Eric Zemmour.

Victor, lui, a commencé avec François Fillon. Certes, il n'était pas majeur en 2017, lors de la précédente élection présidentielle, mais s'il avait dû glisser un bulletin dans l'urne, ç'aurait été un bulletin les Républicains. Il veut défendre "des valeurs traditionnelles, le patriotisme, la chasse". Il s'est un temps intéressé aux idées souverainistes de Jean-Luc Mélenchon, mais il trouve que le leader insoumis prend aujourd'hui "le contrepied de ce qu'il défendait en 2017". Il voit en Éric Zemmour un candidat constant. Pour le jeune homme, sa candidature ne fait aucun doute, même si "il fait durer le suspens". A tel point qu'il ne s'est même pas demandé pour qui il pourrait voter si l'essayiste ne se présentait pas. "Pour l'instant, je ne me vois pas voter pour un autre candidat qu'Éric Zemmour. " conclut-il. Antoine, lui, votera blanc si le polémiste n'est pas en lice.