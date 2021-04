"C'était des plaquettes de frein...": les explications fumeuses de trafiquants de drogue au tribunal de Caen

Le trafic, qui arrosait le secteur de Vire et de Caen, a été démantelé en février dernier. Trois personnes ont été interpellées dans l'Essonne, et deux dans le Calvados, dont un arrêté plus tard début mars après avoir été blessé par balles dans un hôtel à Saint Contest, près de Caen dans le cadre d'une autre affaire. 14 kilos de drogue, principalement de la résine de cannabis, et près de 40.000 euros en liquide ont été saisis. Le cerveau présumé du trafic n'a pas encore été jugé car il a demandé un délai plus long pour préparer sa défense.

Dans le box ce vendredi, il y a donc les quatre autres. Au premier rang, deux frères qui sont les cousins du cerveau présumé. L'aîné vit à Fleury-Mérogis (Essonne) et faisait l'aller retour chaque semaine avec son cousin pour acheminer la drogue. Confondu par les écoutes et les surveillances, il tente bien de dire qu'il suit une formation d'éducateur spécialisé et veut donner l'image d'un bon père à ses trois jeunes enfants. Le tribunal le condamne à trois ans de prison ferme.

Le rôle de son frère, blessé par balle, et qui arrive avec ses béquilles dans le box, est moins évident. Mais plusieurs voyages aux Pays Bas le trahissent. Des écoutes téléphoniques aussi. "Quand vous parlez de plaquettes, c'est quoi ?" lui demande le président. "Des plaquettes de frein" répond-il du tac au tac. "Et quand vous parlez de "guedro" (drogue en verlan) c'est aussi de la mécanique ?" poursuit le président. Là le jeune homme n'a pas de réponse. Il écope d'un an ferme.

Le troisième, qui habite Bretteville-sur-Odon près de Caen, a lui joué le rôle de "nourrice", en stockant de la drogue et en en revendant occasionnellement. Il est lui aussi condamné à un an de prison ferme.

Quant au dernier, le moins impliqué de tous, on retrouve quand même sur son portable une vidéo montrant les autres en train de brasser des liasses de billets et de conditionner de la drogue. "Je pensais qu'on tournait un clip de rap" lâche-t-il. Le tribunal le condamne à trois mois avec sursis pour sa consommation : un avertissement le prévient le président pour ne plus se trouver mêlé à de tels trafics.

Le cerveau présumé du trafic sera jugé le 19 avril prochain à Caen.