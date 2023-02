"C'était dingue, comme dans un film" : un célèbre Tiktokeur dans l'Indre victime d'une tentative d'extorsion

"le Lingoteur" est suivi par plus de 47 000 personnes sur TikTok

Quelle n'est pas la surprise de Yann Toyer, jeune père de famille à Baudre dans l'Indre, lorsqu'il tombe nez à nez sur le GIGN devant chez lui. La scène se déroule tôt ce vendredi 10 février. Celui qui est aussi connu sur TikTok sous le pseudonyme "le Lingoteur" découvre un grand nombre de gendarmes et membres de forces spécialisées alors qu'il sortait promener le chien. Les forces de sécurité lui indiquent alors qu'il est la cible d'un groupe de jeunes hommes, qui s'apprêtent à commettre une tentative d'extorsion.

Le commando appâté par de faux lingots en or

Le commando armé pensait visiblement trouver une fortune chez ce père de famille de 37 ans. Sur le réseau social TikTok, "le Lingoteur" en effet fabrique des lingots en or; sauf qu'il s'agit de faux, ce qu'il explique d'ailleurs clairement dans ses vidéos. Ces lingots, parfois dédicacés à la demande, sont en fait fabriqués à partir de matériaux peu précieux comme le cuivre ou l'étain.

Le commando est repéré par les gendarmes avant leur passage à l'acte, ce qui permet leur interpellation avant même qu'ils ne puisse s'en prendre à Yann Toyer et sa famille. Les membres du commando, six jeunes hommes âgés de 16 à 34 ans, originaires d'Ile-et-Vilaine, de la Sarthe, et de la région parisienne, devraient être mis en examen ce mardi.

Le TikTokeur évidement est encore marqué par cette intervention, même s'il en parle avec humour "Faut voir le nombre d'intervenants, vous avez peut-être au moins cinquante voitures de gendarmes, des hélicoptères, c'était dingue ! (...) Ils ont fait leur boulot, quand les malfrats sont arrivés ils les ont arrêtés, mais ils sont bien venus à la porte de mon atelier arme au poing, donc c'était pas rien quand même". D'autant plus que la famille de Yann Toyer était présente ce matin là au domicile : "J'aurai même pas du être là ce matin là (...) Ils auraient du tomber sur ma femme et mon petit, après ça fait cogiter quand même".

Un lingot pour les gendarmes

En attendant l'arrivée du commando, Yann Toyer a travaillé comme à son habitude, afin de ne pas les alerter. Il en a profité pour remercier les forces de l'ordre, en réalisant un lingot sur lequel est gravé "Gendarmerie Nationale". "Le Colonel, super sympa, il m'a dit qu'il mettrait ça dans le musée de la gendarmerie" raconte le TikTokeur. Malgré sa notoriété grandissante, jamais il ne se serait attendu à ça "Mes lingots, tout le monde sait que c'est des lingots en or nordique, c'est pas de l'or ! (...) Sur ma chaîne, c'est beaucoup d'humour, c'est Groland (...) Il y a des gens qui ont pris ça au pied de la lettre" constate Yann Toyer.

