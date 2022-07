"C'était impressionnant" : le retour des pompiers du Bas-Rhin envoyés sur les incendies en Gironde

Ils ont les traits tirés et des cernes se sont creusées sous leurs yeux. Les dix-huit pompiers du Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin ont roulé toute la nuit, depuis la Gironde. Ce samedi 23 juillet, ils sont de retour à leur base de Wolfisheim, près de Strasbourg. Pendant une semaine, ces soldats du feu sont intervenus en renfort sur le gigantesque incendie de Landiras, qui a déjà brûlé près de 14.000 hectares de végétation. Ils ont été accueillis par la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier et le président de la Collectivité européenne d'Alsace Frédéric Bierry.

Il y avait une colonne de véhicules interminable. - Mathieu, pompier du SDIS 67

"Ça y est c'est fini, on range tout. On peut rentrer à la maison !", s'enthousiasme Mathieu, 32 ans, au milieu des gros paquetages déchargés des camionnettes. En Gironde, il a fait face à son tout premier gros feu. "C'était impressionnant", avoue-t-il. "Je n'ai pas eu trop d'appréhension sur le moment parce qu'on était tout de suite dans le feu de l'action. Je vais peut-être me remémorer les images par la suite..."

Mais d'abord, le pompier ne cache pas son envie de se reposer un peu. "La fatigue se fait sentir, on bossait entre 15 et 18 heures par jour, avec 3 heures de sommeil..." Parmi les images que le jeune Alsacien retiendra, il y a la coordination exceptionnelle avec les colonnes de pompiers venus d'autres départements. "À un moment, il y avait cette immense première ligne d'appui", se souvient Mathieu. "C'était une colonne de véhicules interminable. On était là, à attendre le feu. Et on a réussi à l'arrêter !"

Les pompiers du SDIS 67 ont roulé toute la nuit et sont arrivés en Alsace au petit matin. © Radio France - Bastien Munch

Une solidarité "exceptionnelle"

Hervé Claudon, conseiller technique feu de forêt et chef de la colonne Est Alpha, garde aussi en tête cette immense ligne d'appui. "Je regardais le commandant de la Charente-Maritime et on se demandait si on allait tenir le feu... Une ligne d'appui avec autant de groupes, on ne le fait pas tous les jours !" Et pourtant, l'ancien pompier des Bouches-du-Rhône en a vu d'autres. Mais jamais aucun "d'une telle ampleur".

Les pompiers du SDIS 67 ont reçu des dessins d’enfants girondins, pour les remercier de leur aide. © Radio France - Bastien Munch

Cette intervention en Gironde a aussi permis à ses hommes de découvrir d'autres techniques pour combattre les gros feux. "Dans le Sud-Ouest, ils attaquent plus les flammes que nous, avec des véhicules équipés de canons", explique Hervé Claudon, qui retient aussi la solidarité exprimée par les habitants. "On nous applaudissait, les gens nous apportaient de la nourriture, de l'eau, ils nous invitaient chez eux", énumère le pompier. "Ça a vraiment été exceptionnel, les jeunes chez nous ont été étonnés." Quatorze autres pompiers du SDIS 67 sont partis en Gironde vendredi pour prendre le relais.

Les 18 pompiers ont laissé en Gironde huit véhicules d’intervention pour les 14 autres pompiers alsaciens qui ont pris le relais. © Radio France - Bastien Munch

Un plan d'action dans le département

Après avoir félicité les 18 pompiers, la préfète du Bas-Rhin affirme vouloir mettre en place un plan d'action et de prévention contre les feux de forêt dans le département. "Ce genre de méga-feux fait réfléchir. Dès la fin août, on va réunir les maires et tous les acteurs du terrain : l'Office national des forêts, les chasseurs, le club vosgien...", explique Josiane Chevalier. "On va créer un réseau de sentinelles pour repérer les départs de feu."

La préfète annonce aussi la création de "comités communaux feux de forêt" avec un réseau de bénévoles dans les communes les plus exposées. "L'État y mettra les moyens", assure Josiane Chevalier.

