"C'était insoutenable", le témoignage de l'un des premiers sauveteurs arrivé sur le crash du Canigou en 1961

Alors que se met en place du 22 au 24 septembre une grande opération de dépollution des restes de l'avion DC3 de 1961 écrasé sur le Canigou, voici le témoignage de Jean-Pierre Bobo, l'un des premiers sauveteurs arrivés sur les lieux :

"Au fur et à mesure qu'on arrive pas très loin des Cortalets, on voyait une volute de fumée qui s'élevait. Et là, nous partons en une vingtaine de minutes. Et lorsque nous arrivons...on voit des arbres qui sont coupés, et...(Il s'arrête, NDLR). Je ne l'oublierai jamais : sur le faîte des arbres, l'hôtesse de l'air et le steward qui étaient coupés en deux par la ceinture de sécurité. La plupart des corps d'ailleurs, était coupés en deux, à cause de l'impact. Il y avait une odeur de brûlé et de kérosène. C'était insoutenable" raconte le retraité, ancien professeur d'histoire-géographie.

Le sauveteur se rappelle également de l'attente, car en l'absence immédiate d'inspecteur de l'aviation civile, il était à l'époque impossible de bouger les corps : "À 6 h du matin, on allait relever les gens qui étaient restés près des corps. C'était à notre tour de veiller les morts. Ça a été dur. Je suis intervenu sur un autre crash deux ans après. Mais celui là était insoutenable parce que les corps étaient coupés en deux. C'était affreux. C'était il y a 62 ans, mais cela m'a marqué.

C'étaient des gens qui partent en vacances, il y avait des enfants. Et puis il y en avait quand même 34... "

"Quelques temps après le crash, nous avons reçu individuellement une lettre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, qui était à l'époque le gendre de Winston Churchill, pour nous remercier. Cela a a été apprécié par l'ensemble des secours. "

Le ramassage des débris ce week-end ? "C'est important pour moi. Cet endroit...Qu'on récupère, qu'on enlève tout, qu'on nettoie tout et surtout qu'on mette une plaque dessus. Moi, j'ai jamais compris comment les Anglais, pour leurs compatriotes, n'ont pas mis une plaque. Il a fallu plus de 60 ans maintenant pour faire une cérémonie (prévue au printemps 2024, NDLR)."