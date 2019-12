"C'était l'apocalypse" : une tornade a soufflé une vingtaine de maisons à Serres-Sainte-Marie

Serres-Sainte-Marie, France

L'événement météo a été très violent, très soudain, et très localisé, et a surpris tout le monde ce dimanche vers 8h30. Il n'y a pas de blessés. Mais les dégâts sont impressionnants : des toitures ou parties de toitures ont été arrachées, des pans de mur se sont effondrés, et la plupart des maisons ne sont plus habitables en l'état.

Benjamin Laffite a l'une des maisons les plus endommagées. Il n'y a plus de toit, plus de premier étage. Il raconte ces quelques secondes qui ont détruit sa maison : il y a eu "un vent, un souffle bizarre qui a duré 5 ou 10 secondes."

"Je me suis réveillé, je n'avais plus de toit au-dessus de moi"

"Tout est parti, on n'a plus rien", constate Benjamin Laffite, cet habitant de Serres-Sainte-Marie, qui n'hésite pas à parler "d'apocalypse", tant le paysage qu'il décrit est chaotique. Son camping-car s'est envolé sur 25 mètres, certains voisins ont aussi vu leurs voitures être emportées. En tout, une vingtaine de familles doivent donc être relogées à quelques jours de Noël. Toutes ont une solution de relogement chez la famille ou des proches.

TÉMOIGNAGE : "C'était une tornade, comme dans les films", raconte Benjamin Laffite. Copier

Dès ce dimanche, de nombreux bénévoles sont venus en aide aux sinistrés pour sécuriser les maisons. - Claude Clement

La solidarité s'est organisée très rapidement dans le village de 550 habitants. Plusieurs centaines de personnes sont venus donner un coup de main pour déblayer ou pour apporter à manger et à boire aux sinistrés. Une cagnotte en ligne a aussi été lancée, pour aider l'une des familles.

"Il y a une immense solidarité" indique le maire de Serres Sainte-Marie, Gérard Ducos. Copier

Le périmètre a été sécurisé par les gendarmes pour la nuit, la route de Cescau est sous surveillance pour éviter les vols dans les habitations sinistrées.