Paris, France

Des veaux, des vaches, des cochons, des bières, du vin....La Moselle était à l'honneur en début de semaine au salon de l'agriculture à Paris. Et entre 2 stands, au milieu de la plus grande ferme de France, France Bleu Lorraine avait son studio dans le pavillon 1 pour la matinale entre 6h et 9h puis la matinée entre 9h et 11h.

Fred et Julie pour la matinale de 6h à 9h © Radio France - Antoine Barège

Julie Séniura et Marc Grandmontagne en direct du Salon de l'agriculture pour le 9h-11h © Radio France - Antoine Barège

France Bleu Lorraine en direct du salon international de l'agriculture ce mardi https://t.co/9ORBTDbA6rpic.twitter.com/P5b6V5xdHI — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) February 27, 2018

La journée a commencé par une visite de la grande ferme en vidéo.

Cédric Lang-Roth a ensuite pu vous faire vivre la traite du matin.

France Bleu Lorraine a aussi assisté à une douche impressionnante: le lavage du taureau Mosellan Hangora.

Et le meilleur moment pour votre reporter, c'est la visite du stand Moselle avec ses confitures, ses bières, son vin..