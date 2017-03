Attentat de Londres : "C'était la panique", raconte un Aixois

Antoine Fayman est un Aixois qui vit à Londres depuis neuf ans. Il travaille juste à côté de l'endroit où a eu lieu l'attaque du 22 mars. Il témoigne sur France Bleu Provence.

"Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu." Antoine Fayman est originaire d'Aix-en-Provence, mais il habite à Londres depuis neuf ans. Son lieu de travail se trouve juste à côté de l'endroit où a eu lieu l'attentat du 22 mars.

"Il y avait beaucoup de gens qui criaient, c'était la panique", raconte-t-il. "Au début, on ne pensait vraiment pas à une attaque terroriste, on pensait surtout à un accident. Mais une fois qu'on a entendu les coups de feu, c'est vrai que ça a commencé à dégénérer."

Antoine Fayman décrit notamment la peur des passants, qui cherchaient à se réfugier où ils pouvaient.

"Nous sommes quand même très bien protégés à Londres"

Quelques heures après cet attentat, "il y avait beaucoup de policiers dans les rues, toute la zone de Westminster était fermée à la circulation, le métro aussi. (...) Beaucoup d'hélicoptères de police au-dessus de la zone."

Pourtant, Antoine Fayman n'a pas peur de reprendre le cours de sa vie. "Nous sommes quand même très bien protégés à Londres, avec toutes les caméras [de surveillance]. On se sent protégés, donc ce n'est pas une question de peur", selon lui.

"Cela ne doit pas nous empêcher de vivre. On doit continuer à vivre."

D'ailleurs, il ne se fait pas d'illusions. "Depuis quelques années, avec tous les problèmes qu'il y a en France, on sait que Londres est aussi une ville visée par le terrorisme. Il y a eu beaucoup de tentatives déjouées par Scotland Yard", explique-t-il. "On parle de 13 tentatives déjouées depuis quelques années. On sait qu'on est visés, puisque c'est quand même une des premières villes européennes. [L'armée britannique] est présente sur tous les conflits, en Syrie en Irak... Donc on sait qu'on est au centre des attentions."

Antoine Fayman le martèle : "Cela ne nous empêche pas de travailler, cela ne doit pas nous empêcher de vivre. On doit continuer à vivre. Cela ne remet pas en cause ma vie à Londres."