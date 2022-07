"C'était mon premier feu, ça marque" : des pompiers de Dordogne rentrent de mission face aux incendies du Gard

Ils ont passé quatre jours dans la fournaise du Sud de la France à combattre les incendies. Dix-neuf pompiers de la Dordogne, venus des casernes de Terrasson, Périgueux, Nontron, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Cubjac ou encore Sarlat sont rentrés ce lundi soir à la maison. Ils étaient partis dans la nuit de jeudi à vendredi aider les pompiers du sud de la France pour combattre l'incendie de Bordezac dans les Cévennes, qui a ravagé 650 hectares de forêt à ce jour et n'est toujours pas complètement éteint.

Les pompiers de Dordogne a surtout été en appui loin du front des flammes, même si elle est intervenue sur un départ de feu. Mais ça a quand même beaucoup marqué Louis, Alexis et Samuel, tous les trois des jeunes pompiers de 19, 21 et 22 ans. C'est la première fois qu'ils partaient comme on dit "en colonne", sur des opérations lointaines : "Nous trois, c'est notre première colonne, pour moi c'était mon premier feu de forêt, et une première intervention quand on rentre dans les sapeurs-pompiers, ça marque à vie".

